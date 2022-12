Gesundheitsminister Karl Lauterbach befürwortet die weibliche Berufsbezeichnungen in Arzneimittelwerbung.

Seit mehr als 30 Jahren begleitet dieser Satz jede Fernseh- und Radiowerbung für Medikamente: „Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.“ Doch damit könnte es bald vorbei sein. Denn Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat zustimmend auf den Vorstoß von Verbänden für genderkonforme Formulierungen reagiert. „Ich wäre sehr dafür, wenn Ärztinnen ausdrücklich genannt würden. Es entspricht der Realität der Versorgung“, sagte der SPD-Politiker der „Bild“-Zeitung.

Der Präsident der Bundesärztekammer, Klaus Reinhardt, hatte zuvor dafür plädiert, den gesetzlich vorgeschriebenen Hinweis „Fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker“ umzuformulieren. „Die gesetzlich vorgegebene Formulierung passt nicht mehr in die Zeit“, sagte Reinhardt. Er betonte, dass rund die Hälfte der Ärzteschaft weiblich sei. Unter den Beschäftigten öffentlicher Apotheken seien fast 90 Prozent Frauen, sagte die Präsidentin der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände (ABDA), Gabriele Regina Overwiening. „Ein rein männlicher Sprachgebrauch kann da keineswegs als eine faire Sprachpraxis bewertet werden“, kritisierte sie.

Vorgabe: Der Text muss kurz und prägnant sein

Im Heilmittelgesetz ist die berühmte Formulierung bislang vorgeschrieben. Hintergrund war, dass 1990 die Werbung für rezeptfreie, apothekenpflichtige Arzneimittelprodukte in TV-, Hör- und Printmedien grundsätzlich verboten werden sollte. Also machte sich der Mainzer Kommunikationsforscher Hans Mathias Kepplinger auf die Suche nach einer rechtskonformen Lösung und entwickelte den Satz mit, den heute jedes Kind kennt. Eine der Vorgaben war: Der Text muss kurz und prägnant sein. Nur so kann er in Erinnerung bleiben.

Dass diese Vorgabe mit Gendersternchen oder ähnlichem erfüllt werden kann, ist nur schwer vorstellbar. Das immerhin hat auch Bundesärztekammerpräsident Reinhardt erkannt und gefordert: „Der Pflichttext sollte durch eine neutrale und dennoch leicht verständliche Formulierung ersetzt werden.“ Ein Vorschlag kam denn auch prompt von der Präsidentin des Deutschen Ärztinnenbundes, Christiane Groß: „Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage oder fragen Sie in Ihrer ärztlichen Praxis oder Apotheke nach.“ So recht ins Ohr gehen mag dieser Satz aber nicht. Oder liegt das daran, dass uns das Original schon so lange vertraut ist?