Noch immer ist unklar, woher das Coronavirus kam. In China ist diese Frage eine überaus sensible Angelegenheit. Seit der vergangenen Woche ist Peking erneut unter Zugzwang. Und holt zur Gegenwehr aus.

Der Chef der Weltgesundheitsorganisation (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ist eigentlich eher für seine diplomatische Art und seine China-Verbundenheit bekannt. Doch zuletzt gestand er in aller Offenheit ein: Bei der Suche nach dem Ursprung des Coronavirus habe man die Möglichkeit eines chinesischen Labor-Unfalls verfrüht ausgeschlossen. Peking solle endlich die Rohdaten der ersten Patienten aus Wuhan übermitteln, forderte Ghebreyesus. Außerdem verlangte er weitere Untersuchungen in China, unter anderem auf Tiermärkten und in Viruslaboren in Wuhan – jener Stadt, wo die ersten Fälle des Virus nachgewiesen wurden.

Peking präsentiert eine ganz eigene Theorie

Im Gegenzug hat China die WHO wegen der geplanten Inspektionen scharf kritisiert. Er sei geschockt von den Plänen, sagte in dieser Woche der Vize-Leiter der nationalen Gesundheitsbehörden, Zeng Yixin. Die Forderung der WHO sei „respektlos gegenüber dem gesunden Menschenverstand“ und verstoße „gegen die Wissenschaft“. Anstatt in China solle man besser in anderen Ländern nach dem Ursprung des Virus suchen. Wo genau, das ließ die chinesische Gesundheitsbehörde allerdings offen.

Doch eine orchestrierte Kampagne der Staatsmedien gibt Aufschluss. Über fünf Millionen Chinesen haben eine von der ultra-nationalistischen „Global Times“ initiierte Petition unterzeichnet, die eine WHO-Untersuchung des US-amerikanischen Biowaffen-Labors Fort Detrick fordert. Das Gerücht, dass das Virus dort seinen Ursprung habe, verbreiteten chinesische Regierungsvertreter bereits im vergangenem Jahr. Dank des umfassenden Zensurapparats im Land, der keine freien Medien im Inland duldet und ausländische Publikationen verbietet, verfängt eine solche Theorie, auch wenn sie nicht einmal annähernd auf Indizien basiert. Viele Chinesen sind fest davon überzeugt, dass das Virus aus dem Ausland stammt.

Möglicherweise auch durch Importe von Tiefkühlnahrung ins Land gekommen, wie eine zweite – ebenfalls bewusst von der Regierung gestreute – Theorie lautet: „Frozen food theory“ nennt sich die These, die zwar hypothetisch möglich wäre, aber von jedem seriösen Wissenschaftler – inklusive der WHO – als extrem unwahrscheinlich eingeschätzt wird.

Chinas Regierung tritt mit viel Selbstbewusstsein auf

Die Haltung Chinas, sich dem internationalen Druck nicht zu beugen, belegt auch das neue Selbstbewusstsein einer Nation, die nicht nur schon in wenigen Jahren die größte Volkswirtschaft der Welt sein wird, sondern auch ganz offensichtlich auf ihre Außenwahrnehmung innerhalb der Staatengemeinschaft keine Rücksicht mehr nimmt.

Dabei sorgt die Intransparenz der Chinesen insbesondere im Westen für Unmut. Erst mehr als ein Jahr nach Ausbruch der Pandemie hatte Peking ein Team der WHO ins Land gelassen, um – unter ständiger Regierungskontrolle und nur gemeinsam mit einem chinesischen Wissenschaftler-Team – eine zweiwöchige Untersuchung vorzunehmen. Viele kritische Daten, darunter die Rohdaten früherer Patienten aus Wuhan, wurden den WHO-Forschern verwehrt. Am Donnerstag erklärten Regierungsvertreter aus Peking dies mit der „Privatsphäre der Patienten“. Zudem waren damals bereits sämtliche Tiere und Virusproben des Huanan-Marktes, wo sich der erste große Infektionscluster ereignete, von den Behörden vernichtet worden.

WHO scheint die Geduld mit China zu verlieren

Dass die WHO zunächst mit einigem Verständnis auf die Blockadehaltung Chinas reagierte, mag auch daran gelegen haben, dass man den Zugang zu Informationen rund um das Virus im Land nicht ganz verlieren wollte. Doch nach und nach scheint auch die WHO die Geduld mit China zu verlieren.

Denn immer wieder hat die Volksrepublik in der jüngeren Vergangenheit Gesundheitsskandale und Fehler der eigenen Behörden vertuscht. Zuletzt auch zu Beginn des Corona-Ausbruchs, als Ärzte einen Maulkorb verpasst bekamen, Zeitungen und Online-Medien zensiert oder gleich ganz abgeschaltet wurden.

Dass sich also die internationale Staatengemeinschaft bei der Ursprungssuche der so folgenreichen Pandemie nicht nur auf Pekings Lippenbekenntnisse verlassen möchte, kann nicht überraschen. Innerhalb der chinesischen Regierung lässt man sich davon aber nicht beeindrucken.