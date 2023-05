Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Knapp vier Jahre nach der „Ibiza-Affäre“ ist die rechtspopulistische FPÖ in Umfragen stärkste Partei Österreichs. Deren Chef Herbert Kickl will Kanzler werden. Die Regionalwahl in Niederösterreich vom Sonntag gilt als Menetekel für den Bund.

Die beiden Vorgänger haben die Partei in ihrem Machtrausch zertrümmert: Der Volkstribun Jörg Haider und sein Nachfolger Heinz-Christian Strache haben beide auf ihre