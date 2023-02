Wegen steigender Kosten rutschen mehr und mehr Heimbewohner in Deutschland in die Sozialhilfe.

Die Eigenanteile für die Pflege im Heim werden seit Jahren höher. Zwar hatte die Bundesregierung 2022 ein System von Entlastungszuschlägen eingeführt, die mit der Pflegedauer steigen. Dennoch stieg der durchschnittliche Eigenanteil der Bewohner zum Jahreswechsel auf 2468 Euro pro Monat.

Vor Umsetzung der Reform seit dem 1. Januar 2022 hatte die Quote der Sozialhilfeempfänger mit 36,8 Prozent ihren höchsten Wert seit Einführung der Pflegeversicherung 1995 erreicht. Dieser Wert konnte im vergangenen Jahr durch die Einführung der Leistungszuschläge auf rund 30,5 Prozent reduziert werden. Aber bereits in diesem Jahr wird die Sozialhilfequote wieder auf 32,5 Prozent steigen. 2026 werden bereits wieder 36 Prozent erreicht, heißt es in einer Studie des Bremer Pflegeforschers Heinz Rothgang im Auftrag der Krankenkasse DAK-Gesundheit. Das Pflegeheim erweise sich zunehmend als Armutsfalle, heißt es in der am Dienstag veröffentlichten Studie.

Entlastungen verpuffen rasch

Rothgang, der Gesundheitsökonomie an der Universität Bremen lehrt, betonte, trotz der bisherigen Reformen würden ab Mitte dieses Jahres im Durchschnitt Eigenanteilswerte erreicht, die höher seien als jemals zuvor. „Die Entlastungen der jüngsten Reformschritte sind bei den Eigenanteilen schon in diesem Jahr verpufft.“

Der Vorstandsvorsitzende der DAK-Gesundheit, Andreas Storm, forderte von der Bundesregierung, die Quote der Sozialhilfeempfänger auf unter 30 Prozent zu begrenzen. Der Finanzbedarf von 14 Milliarden Euro für eine umfassende Pflegereform erfordere einen fairen Finanzierungsmix aus Steuern und Beiträgen.

Lauterbach plant Pflegereform

Die Pflegeversicherung war 1995 eingerichtet worden, um die stark angestiegene Sozialhilfequote in den Alteneinrichtungen zu verringern und auch die Kommunen zu entlasten. Sie ist allerdings nur eine Teilkasko-Versicherung. Für Heimbewohner kommen dann noch Kosten für Unterkunft, Verpflegung und auch für Investitionen in den Einrichtungen hinzu. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hat für dieses Jahr eine Pflegereform angekündigt.

