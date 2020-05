Paris hat vor geraumer Zeit seinen Flughafen Orly geschlossen, Rom hat Ciampino stillgelegt. Berlin wird voraussichtlich am 15. Juni mit Tegel folgen.

Inzwischen gibt es zahlreiche Gründe den innerstädtischen Airport zu schließen, aber so gut wie keinen mehr, ihn noch einmal zu öffnen. Denn ein rasches Hochfahren des Flugverkehrs ist derzeit nirgendwo auf der Welt absehbar. Zwar ist in der Mitteilung der Gesellschafterversammlung vom Mittwoch von einer „temporären Befreiung von der Betriebspflicht“ die Rede. Nicht nur die Fans des berühmten Sechsecks ahnen allerdings längst, das es höchste Zeit ist, Abschied zu nehmen.

In den vergangenen Wochen wurden Corona-bedingt auf den Berliner Flughäfen Tegel und Schönefeld-Alt zusammen mitunter nicht einmal mehr 1000 Passagiere am Tag abgefertigt. Die derzeitige Situation sei für die Flughafengesellschaft Berlin Brandenburg (FBB) „wirtschaftlich eine Katastrophe“, sagt Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup. Täglich verliert die FFB rund eine Million Euro an Einnahmen. Künftig soll der verbliebene Luftverkehr auf Schönefeld konzentriert werden.

Der BER soll am 31. Oktober öffnen

Der nach zahlreichen Pannen und Verzögerungen inzwischen vom Tüv abgenommene BER „Willy Brandt“ soll am 31. Oktober eröffnet werden. Dass der schon x-mal verschobene Eröffnungstermin gehalten werden kann, ist durch die Corona-Krise noch wahrscheinlicher geworden. Tegel wirkt derweil wie ein Geisterflughafen, wie eine Filmkulisse ohne Set und Crew. Für Hunderttausende Berliner Flughafen-Anlieger hat bereits eine neue Zeitrechnung begonnen: lärmfrei nach 72 Jahren.