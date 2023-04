Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Airlines tun so, als stürzten die Passagiere wie aus dem Nichts in die Flughäfen. Der Andrang war absehbar. Klar: Jetzt soll der Staat helfen.

Wer in diesen Tagen eine Flugreise antreten will, braucht gute Nerven. Durch die Abflughallen mäandern überlange Warteschlangen. Und ankommende Passagiere schauen am Gepäckband in die Röhre.