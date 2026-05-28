Über zehn Jahren lang hat Dong Guangping versucht, aus seinem Heimatland zu fliehen. Im spektakulären vierten Anlauf hat er die Chance, Asyl in Südkorea zu erhalten.

Als sich Dong Guangping auf seinem Schlauchboot der südkoreanischen Westküste näherte, soll der 68-Jährige bereits das Bewusstsein verloren haben. Zu erschöpfend waren die Küstenwinde während der 30-stündigen Überfahrt. Mindestens 400 Kilometer muss Dong zurückgelegt haben, seit er von der ostchinesischen Küstenstadt Weihai in See stach. Sein Transportmittel: ein drei Meter langes Schlauchboot, ausgestattet mit einem 10-PS-Motor. Dass der chinesische Aktivist rechtzeitig von einheimischen Fischern entdeckt wurde, hat ihm das Leben gerettet.

Nun, mehr als drei Tage später, ist die Zukunft des Regierungskritikers aus der Volksrepublik China weiterhin ungewiss. Er befindet sich schließlich in Gewahrsam der Küstenwache. Doch immerhin hat er einen wichtigen Schritt in Richtung Freiheit hinter sich gebracht: Ein Haftbefehl wegen illegaler Einreise hat der örtliche Richter am Donnerstagnachmittag abgelehnt. Die Küstenwache dürfte Dong Guangping dennoch vorübergehend an die Einwanderungsbehörde übergeben, die ihn in ein Abschiebezentrum stecken könnte.

Der Dissident hat allerdings bereits deutlich gemacht, dass er Asyl beantragen möchte. Sein Ziel: Kanada, wo seine Tochter und Ehefrau leben. Beide hat der Chinese seit über zehn Jahren nicht mehr persönlich gesehen.

Dongs Biografie mag filmreif erscheinen, doch sie ähnelt der vieler chinesischer Dissidenten. Der im zentralchinesischen Zhengzhou während der Kulturrevolution geborene Dong entstammt einer Familie hochrangiger Militärs. Er selbst schlug eine Polizistenlaufbahn ein. 1999 jedoch wurde er schlagartig aus seinem Dienst entlassen: Dong Guangping hatte eine öffentliche Petition zum zehnjährigen Gedenktag der blutigen Niederschlagung der Tiananmen-Protestbewegung unterschrieben.

Ein Rückblick: Im Frühjahr 1989 zogen hunderttausende Chinesen ins Pekinger Stadtzentrum, um gegen Korruption und für politische Mitbestimmung zu demonstrieren. In der Nacht auf den 4. Juni ließ die Parteiführung schließlich ihre Panzer anrollen, um mit einem brutalen Massaker die Proteste ein für alle Mal zu beenden. Tausende kamen dabei ums Leben. Bis heute ist das Thema Tabu in China. Auch für Dong Guangping war das Tiananmen-Massaker ein Wendepunkt. Er entwickelt sich in den 2000er-Jahren zum Demokratieaktivisten. Mehrfach wird er von jener Polizei, der er selbst einst angehörte, ins Gefängnis gesteckt – zuletzt, als er 2014 eine Erinnerungsveranstaltung für die Tiananmen-Proteste forderte.

In den vergangenen elf Jahren versuchte der Chinese schließlich mehrfach seine Heimat zu verlassen, um mit seiner Tochter und Ehefrau, die bereits nach Toronto gezogen sind, in Freiheit zu leben. Doch die chinesischen Behörden belegen Kritiker und Dissidenten grundsätzlich mit Ausreisesperren – auch im Fall Dong Guangpings.

Druck aus China

Also versuchte er die Flucht auf illegalem Weg. Doch immer wieder erreichte ihn der lange Arm Pekings. 2015 kam Dong Guangping bis nach Thailand, wo die kanadische Botschaft bereits ihre Bereitschaft für ein Asylverfahren erklärte. Doch auf Druck der chinesischen Staatsführung wurde Dong schließlich in seine Heimat deportiert. 2022 wurde er nach einem illegalen Grenzübertritt in Vietnam ebenfalls zurück ins Reich der Mitte abgeschoben. Zwischendurch versuchte er, mit bloßer Leibeskraft nach Taiwan zu schwimmen, doch musste zurückkehren.

Nun könnte sein Traum im vierten Anlauf gelingen. Südkorea gilt schließlich als Demokratie, die Menschenrechte wertschätzt. Gleichzeitig steht das Land unter zunehmendem Druck aus China, dem wichtigsten Handelspartner Südkoreas.

Als Dong Guangping am Donnerstag erstmals vor die südkoreanische Presse tritt, wirkt er von seiner Odyssee gezeichnet. Seine Haut ist tiefbraun gegerbt, bei seiner Flucht soll er fast 50 Stunden nicht geschlafen haben. Dennoch wirkt der Chinese überaus zuversichtlich, sein Gesicht strahlt vor Freude. Dabei ist seine Zukunft nach wie vor ungewiss.