Das geplante Gesetz zum besseren Arbeitsschutz geht in die richtige Richtung – auch, weil es nicht nur die Zustände in Teilen der Fleischindustrie in den Blick nimmt.

Problem erkannt, Problem gebannt – so einfach ist es im Leben allgemein und speziell in der Politik häufig nicht. Das gilt auch für das Arbeitsschutzkontrollgesetz, das am Mittwoch das Bundeskabinett passierte. Wobei die Geschwindigkeit, die die Politik in diesem Fall an den Tag legte, durchaus beeindruckt. Nicht einmal sechs Wochen ist es her, dass ein massiver Corona-Ausbruch beim Fleischverarbeiter Tönnies viele Bürger und Politiker aufschreckte. Der von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil durchs Kabinett gebrachte Gesetzentwurf ist eine direkte Antwort auf die Vorfälle in Rheda-Wiedenbrück.

Zur Wahrheit gehört aber auch, dass die Politik, ehe sie jetzt quasi in Windeseile agierte, über Jahre, ja Jahrzehnte die Augen vor den häufig sehr fragwürdigen Zuständen in Fleischfabriken à la Tönnies verschlossen hat. Dabei gab es immer wieder Hinweise darauf und Kritik daran, dass das in Teilen der Branche in exzessiver Form praktizierte System von Werkverträgen und Subunternehmertum nur auf Kosten der so Beschäftigten funktioniert.

Soll sich was ändern, muss umgedacht werden

Nun also soll gegengesteuert werden. Besser spät als nie, könnte man sagen. Das stimmt – wobei dieses Gesetz allein die Probleme, die das derzeitige System der Haltung und Verarbeitung von Tieren hervorbringt, nicht lösen wird. Wenn sich wirklich etwas ändern soll, muss ein Umdenken stattfinden, und zwar angefangen bei den Fleischerzeugern und -verarbeitern über den Handel bis hin zum Verbraucher. Möglichst viel möglichst billig, das geht dann nicht mehr.

Problematisch – nicht nur mit Blick auf Infektionsrisiken – sind nicht nur die Arbeitsbedingungen in riesigen Schlachtfabriken. Ähnlich fragwürdig sind häufig die Zustände außerhalb der Fabrikhallen, beispielsweise bei der Unterbringung der Beschäftigten. Das wiederum betrifft nicht allein die Fleischbranche, wie die große Anzahl von Infizierten auf einem Gemüsehof in Bayern gerade in erschreckender Deutlichkeit vor Augen führt. Viele Menschen auf engstem Raum unter mitunter unzureichenden hygienischen Bedingungen – das sind Zustände, die auch außerhalb von Corona-Zeiten nicht akzeptabel sind. Folgerichtig nimmt das geplante Gesetz auch die Verhältnisse in anderen Branchen in den Blick.

Corona verändert auch die Arbeitswelt

Häufig liegen in Krisen auch Chancen, weil Althergebrachtes plötzlich nicht mehr funktioniert, während bisher Undenkbares sich als möglich und realisierbar erweist. Die Corona-Krise macht da keine Ausnahme; sie hat das Leben der allermeisten Menschen schon verändert, wird das weiter tun. Auch unsere Arbeitswelt wird mit und nach Corona in vielerlei Hinsicht nicht mehr die gleiche sein. Wenn das so ist, bietet sich die Gelegenheit, einmal über Folgendes nachzudenken: Führt der bislang eingeschlagene Kurs, bei dem Faktoren wie höchstmögliche Effizienz und Produktivität, einhergehend mit möglichst geringen Kosten, den Weg vorgeben, nicht in eine Sackgasse? Teile der Fleischindustrie haben diesen Kurs besonders konsequent, ja brutal verfolgt. Das heißt aber nicht, dass es nicht auch in anderen Bereichen Anlass gibt, das eigene Tun und Handeln zu hinterfragen.