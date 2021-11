An der polnischen Grenze verschärft sich der Konflikt zwischen der EU und dem belarussischen Machthaber Lukaschenko, der Migranten von Sicherheitskräften zur Grenze lotsen lässt. Auf beiden Seiten sind Militärs in Alarmbereitschaft.

An der EU-Außengrenze zwischen Polen und Belarus spitzt sich die Situation mit Tausenden gestrandeten Migranten weiter zu. Polnischen Behördenangaben vom Dienstagmittag zufolge bewegt sich eine „große Gruppe“ von Sicherheitskräften des Nachbarlandes in Richtung eines Lagerplatzes von Migranten im Grenzgebiet. Das Außenministerium in Minsk wiederum warnte Polen vor „Provokationen“. Die belarussische Staatsagentur Belta meldete zudem Schüsse auf polnischer Seite. Wie schon am Vortag gab es dazu aus Polen keine offizielle Stellungnahme. Am Morgen hatte Polen den Grenzübergang Kuznica geschlossen, in dessen Nähe sich die Migranten im Wald aufhalten.

Gruppen versuchten, die Zäune zu durchbrechen

Bereits am Montag waren polnischen Angaben zufolge Tausende Migranten von belarussischer Seite aus zur polnischen Grenze gelaufen. Größere Gruppen versuchten, die Zaunanlage zu durchbrechen. 3000 bis 4000 Flüchtlinge sollen sich im Grenzgebiet aufhalten. Bei Minustemperaturen verbrachten sie die Nacht im Wald. Das UN-Flüchtlingshilfswerk (UNHCR) und die UN-Organisation für Migration forderten beide Regierungen auf, Helfern ungehinderten Zugang zu den Gestrandeten zu gewähren.

Druck auf Fluggesellschaften

Angesichts der Spannungen an der Grenze hat die EU-Kommission am Dienstag eine dritte Runde von Sanktionen gegen die Regierung in Minsk angekündigt. Zudem soll der Druck auf Fluggesellschaften in Drittländern erhöht werden, die Migranten nach Belarus bringen. EU-Kommissionssprecher Peter Stano wertete das aggressivere Verhalten von Präsident Alexander Lukaschenko als Beleg dafür, dass bereits verhängte Sanktionen griffen. Die Transfers der Migranten nach Belarus und von dort an die EU-Außengrenze nannte der Sprecher eine „sehr inhumane, inakzeptable und im Grunde illegale Operation“. Brüssel habe auch Moskau wegen Flügen von Flüchtlingen nach Minsk „auf dem Radar“.

Putin und Lukaschenko stimmen sich ab

Lukaschenkos Pressedienst teilte mit, dass dieser bei einem Telefonat mit Kremlchef Wladimir Putin über das „harte Vorgehen der polnischen Seite“ gegen friedliche Menschen gesprochen habe. „Besondere Besorgnis lösen die Tatsachen einer Verlegung von Streitkräften Polens an die Grenze aus“, ließ Lukaschenko mitteilen.

Das Zurückdrängen der Geflüchteten durch polnische Grenzschützer und die Gewalt gegen Migranten stoßen in Deutschland unterdessen auf Kritik. Nötig seien zwei Botschaften an Warschau, sagte Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt der „Welt“. „Erstens: Nein zu menschenunwürdigen Pushbacks. Und zweitens: Ja zu Solidarität. Lesen Sie dazu auch den Leitartikel.