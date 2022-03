Vom Berliner Hauptbahnhof aus sollen aus der Ukraine Geflüchtete in andere Bundesländer gebracht werden. „Das Angebot ist freiwillig, keine Registrierung“, hieß es seitens der Berliner Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales.

13 Bundesländer würden von den Bussen angesteuert, Bayern und Hamburg seien ausgenommen. Am Samstag sind laut Verwaltung erneut mehr als 11.000 Menschen in Berlin angekommen, die vor dem Krieg in der Ukraine geflohen sind. Schon am Freitag waren mehr als 11.000 Kriegsflüchtlinge in der Hauptstadt angekommen. Zuletzt hatte Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) auf Unterstützung vom Bund gedrängt, weil Berlin zunehmend an seine Kapazitätsgrenzen komme. Sie hatte eine bundesweite Organisation und Verteilung von Geflüchteten gefordert.

Laut Bundesinnenministerium sind bislang 38.000 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine in Deutschland registriert worden. Wie ein Sprecher des Ministeriums am Sonntag mitteilte, könnte die Anzahl der eingereisten Flüchtlinge aber bereits wesentlich höher sein, da keine Grenzkontrollen stattfänden. Die EU-Innenminister hatten sich am Donnerstag offiziell auf einen einheitlichen Schutzstatus für die Flüchtlinge aus der Ukraine geeinigt. Sie bekommen demnach vorübergehenden Schutz von bis zu drei Jahren.

Anzahl der Flüchtlinge bald größer als 2015/16

Die Anzahl der aus der Ukraine in die EU Geflüchteten wird nach Einschätzung des Migrationsforschers Herbert Brücker bereits kommende Woche größer sein als die Gesamtzahl von 2,4 Millionen Flüchtlingen in den Jahren 2015/16. „Noch nie sind seit den großen Vertreibungen am Ende des Zweiten Weltkriegs in so kurzer Zeit so viele Menschen geflohen“, sagte er der „Rheinischen Post“. Niemand könne allerdings das wirkliche Ausmaß der Fluchtmigration derzeit seriös schätzen, fügte der Leiter der Migrationsforschung am Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) der Bundesagentur für Arbeit hinzu.

2015 und 2016 habe man die Menschen überdurchschnittlich oft in Regionen mit hoher Arbeitslosigkeit und schlechten Wirtschaftsbedingungen untergebracht, merkte der Experte kritisch an. Diesmal müsse man „auch Arbeitsmarktkriterien heranziehen“, forderte er: „Unsere Forschung zeigt, dass die Anfangsverteilung für den späteren Integrationserfolg sehr wichtig ist.“

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hat versichert, dass Deutschland alle Flüchtlinge aus der Ukraine unabhängig von ihrer Nationalität aufnehmen wird. „Wir wollen Leben retten. Das hängt nicht vom Pass ab“, sagte Faeser der „Bild am Sonntag“ mit Blick auf immer mehr Menschen, die aus der Ukraine nach Deutschland kommen. Eineinhalb Wochen nach Beginn des russischen Kriegs gegen die Ukraine sind am Wochenende in Deutschland wieder Zehntausende für ein Ende der Gewalt auf die Straßen gegangen.

Diplomatie: Gespräche mit Moskau bleiben wichtig