Das Migrantenlager Lipa in Nordbosnien brannte am Tag vor Heiligabend nieder. Rund 900 Geflüchtete warten bei Kälte und Nässe unter freiem Himmel auf Obdach. Hunderte irren durch die Wälder. Helfer aus Bosnien und Deutschland versuchen, sie vor dem Erfrierungstod zu retten.

Ein Mann hat eine Decke über seine Schultern gelegt. Der untere Teil des hellblauen Stoffs ist mit Matsch getränkt. Ein Paar dunkler Augen sitzt über hohlen Wangen. Sie fixieren die Kamera auf der anderen Seite eines Gitterzauns. Es ist der Blick eines Mannes, der zu viel gesehen hat in den vergangenen Tagen und nichts anderes mehr vermag, als zu schweigen. Auf der anderen Seite des Gitters steht die deutsche Schauspielerin Katja Riemann. Sie stellt auf Englisch Fragen.

Der Mann nennt sich Yallah Sahin und sagt, er sei Afghane. Seit dem Brand vom 23. Dezember ist er einer von rund 900 Migranten ohne Obdach im Lager Lipa, circa 25 Kilometer südöstlich der Stadt Biha in Nordwestbosnien und unweit der kroatischen EU-Außengrenze.

Die zum UN-System gehörende Internationale Organisation für Migration (IOM) beschloss am Tag vor Heiligabend, das Camp zu räumen. Ein Streit mit den bosnischen Behörden war der Entscheidung vorausgegangen. Das Lager Lipa wurde im April 2020 als Provisorium in der Corona-Pandemie für 1000 Migranten eröffnet. Das eigentliche Camp in der ehemaligen Kühlschrankfabrik Bira am Stadtrand von Biha wurde im September geschlossen und die letzten Bewohner nach Lipa verlegt.

Streit zwischen Biha und Sarajevo

Die bosnischen Behörden wollten von einer Übergangslösung Ende vergangenen Jahres nichts mehr wissen. Sie verkündeten am 21. Dezember, dass das Zeltlager in Lipa von Frühjahr 2021 an das frühere Camp Bira in Biha auf Dauer ersetzen soll. Die in Lipa lebenden Migranten sollten lediglich für die harten Wintermonate wieder hinter die Mauern der Fabrik in Biha ziehen. Die Bosnier versprachen, Lipa während des Winters für eine dauerhafte Nutzung instandzusetzen. Die lokalen Behörden in Biha machten der Regierung in Sarajevo aber einen Strich durch die Rechnung. Sie würden keinen einzigen Migranten innerhalb ihrer Stadtgrenzen dulden, erklärten sie.

Geflüchteten wie dem Afghanen Yallah Sahin blieb angesichts des Streits zwischen Biha und Sarajevo bei eisigen Temperaturen kein anderes Obdach als die Zeltplane. Die IOM räumte am 23. Dezember das Camp aus Protest gegen das bosnische Kompetenzgerangel. Unter den auf sich alleine gestellten Migranten kam es zum Aufstand. Einige Bewohner zündeten Schlafzelte und Container an.

„Wo finden wir ein Dach über dem Kopf“

Yalla Sahin berichtet, dass sich die Obdachlosen nach dem Brand selbst versorgen müssten. Wer noch über Geld verfügte, musste sechs bis acht Stunden zu Fuß nach Biha laufen, um etwas einzukaufen. Er zählt die Lager auf, die sonst noch in Bosnien im Ort Velika Kladuša direkt an der Grenze zu Kroatien sowie in der bosnischen Hauptstadt Sarajevo existieren. Alle seien voll, meint er. „Wo ist Platz für uns? Wo finden wir ein Dach über dem Kopf? Was sollen wir machen?“ fragt er die deutsche Schauspielerin.

Katja Riemann fährt nach Bosnien

Katja Riemann traf im vergangenen Sommer den Helfer Serkan Eren aus Stuttgart auf der griechischen Insel Lesbos. Damals gab es dort noch das im September abgebrannte Geflüchtetencamp Moria. „Für die Recherche zu meinem nächsten Buch habe ich ihn gefragt, ob er nach Bosnien fahren würde, da ich von seinem Projekt vor Ort wusste“, erzählt Katja Riemann. Stelp arbeitet in Nordbosnien mit der Organisation „SOS Biha“ zusammen. Sie waren neben dem Bosnischen Roten Kreuz die einzigen Helfer in Lipa und hatten schon bald nichts mehr zu verteilen.

Eren traf an den Feiertagen Vorbereitungen, um mit Katja Riemann, dem Stuttgarter Notfallmediziner Martin Breitkopf, zwei weiteren Mitarbeitern von Stelp und Spendengeld nach Bosnien zu fahren. Die Helfer betraten am 2. Januar zum ersten Mal das ausgebrannte Camp.

„Kälte“ und „Nässe“ sind die Worte, die Eren immer wieder verwendet, um seine Eindrücke zu schildern. Er habe noch nie Menschen erlebt, die pausenlos zitterten. Die Menschen seien komplett durchnässt. Viele liefen ohne Socken in Schlappen durch den Matsch. Wenige Feuer brannten in Mülltonnen, um die sich die Geflüchteten scharten.

Ein meist aussichtsloses Unterfangen

Eren und seine Helfer machen sich auf in die Wälder zwischen dem Camp und der kroatischen Grenze. Er schätzt, dass Hunderte Migranten nach dem Brand aufgebrochen sind, um zu versuchen, die Grenze zwischen Bosnien und dem EU-Land Kroatien auf Schleichwegen durch die seit den Balkankriegen in den 90er-Jahren minenverseuchten Wälder zu überqueren. Ein meist aussichtsloses Unterfangen.

Medien und humanitäre Organisationen wie Ärzte ohne Grenzen oder Amnesty International berichten immer wieder von illegalen Zurückweisungen von Geflüchteten. Entgegen der völkerrechtlichen Konvention würden Flüchtlinge dabei abgeschoben, ohne die Chance, einen Asylantrag zu stellen. Beim Zurückdrängen würde auch Gewalt eingesetzt, heißt es immer wieder.

Während Eren, Riemann und die anderen Helfer Winteranoraks, Schuhe sowie Essen und Getränke im Camp Lipa und den angrenzenden Wäldern verteilen, eilt der IOM-Chef Peter Van der Auerwaert in Sarajevo von einem Krisengespräch zum nächsten. Er macht sich besondere Sorgen um 500 Migranten, die sich aus dem abgebrannten Lager in die Wälder abgesetzt haben. Verlassene Scheunen oder Kriegsruinen böten keinen Schutz gegen die Witterung, meint er. Für die 900 Geflüchteten im Camp baue die bosnische Armee immerhin neue Zelte.

Bosnien – ein gespaltenes Land

Aus seiner Sicht habe es am 23. Dezember keine Alternative für die IOM gegeben, als das Camp zu räumen. Es sei nicht mehr sicher für die Bewohner gewesen, meint er. Das Bemühen, Hunderte Migranten vor dem Erfrierungstod zu retten, gleicht seinen Schilderungen zufolge einer schier unlösbaren Aufgabe.

Bosnien ist seit dem Friedensabkommen von Dayton im Jahr 1995 in zahlreiche Einheiten gespalten. Da ist die serbische Republika Srpska, die ein geeintes Bosnien ablehnt. Die bosnisch-kroatische Föderation bildet die zwischen Katholiken und Muslimen gespaltene zweite Einheit des Landes. Während des Bosnienkrieges bekämpften sich Muslime aus der Region Biha und Truppen der muslimisch dominierten Zentralregierung in Sarajevo. Biha und Sarajevo stehen sich auch Jahrzehnte später in Feindschaft gegenüber.

Van der Auerwaert schildert, wie es internationalen Akteuren ergeht, die in Bosnien eine Krise bewältigen müssen. Als die IOM die Geflüchteten aus dem Camp Lipa kurz vor dem Jahreswechsel in eine leere Kaserne in Bradina, südwestlich von Sarajevo, evakuieren wollte, blockierten Einheimische das ehemalige Militärgebäude. Örtliche Politiker der kroatischen Partei HDZ hatten die Einigung zuvor abgelehnt.

Van der Auerwaert zählt auf politischen Druck aus Brüssel auf Bosnien. Die EU hat 3,5 Millionen Euro Nothilfe zur Linderung der humanitären Krise bereitgestellt. Doch wichtiger sei es, die zerstrittenen Hauptstadtpolitiker aus Sarajevo und die Lokalfürsten aus allen bosnischen Ethnien an einen Tisch zu bringen, meint Van der Auerwaert. „Wir reden von insgesamt 8500 Migranten in einem Land mit 3,5 Millionen Einwohnern.“