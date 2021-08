Alexander Lukaschenko, Machthaber in Belarus, wird vorgeworfen, massenhaft Flüchtlinge in die EU zu schleusen, um sich für Sanktionen gegen sein Land zu rächen. Im litauischen Dorf Rudninkai leben schon mehr Migranten als Einheimische.

Lager mit Flüchtlingen aus Afghanistan, aus Syrien und aus dem Irak haben die Menschen in Litauen lange nur über das Fernsehen in anderen Ländern gesehen. Aber im beschaulichen Rudninkai ist die Ruhe für die rund 500 Einwohner seit Wochen dahin. Ein Auffanglager für Flüchtlinge sorgt in dem gut 30 Kilometer südlich der litauischen Hauptstadt Vilnius gelegenen Ort für Aufregung. Mehr als 700 Migranten, die illegal über die Grenze von Belarus nach Litauen gekommen sind, hat die Regierung des baltischen EU-Landes dort untergebracht – zum Unmut vieler Dorfbewohner.

„Stoppt Migranten in Rudninkai!“ und „Wir sagen Nein zu den Illegalen!“, steht auf Protestplakaten. Gut einen Kilometer davon entfernt liegt in einem Waldstück das provisorische Lager. Es ist die größte Erstaufnahmeeinrichtung in dem Land mit drei Millionen Einwohnern und einer 680 Kilometer langen Grenze zu Belarus.

Einwohner fürchten um ihre Sicherheit

„Wir fühlen uns unsicher“, sagt die 80 Jahre alte Rentnerin Teresa Zavadskaja auf ihrem Weg in den Dorfladen. „Es gibt hier nun mehr Migranten als Einheimische.“ Ähnlich äußern sich auch die Verkäuferin und andere Kunden des Ladens. Sie fürchten um ihre Sicherheit. Seit Mai überquerten mehr als 4100 Flüchtlinge illegal die grüne Grenze zwischen Litauen und seinem Nachbarland.

In der belarussischen Hauptstadt Minsk hat Machthaber Alexander Lukaschenko mehrfach erklärt, dass seine Grenzschützer die Migranten nicht mehr an der Weiterreise in die EU hinderten – als Reaktion auf verschärfte westliche Sanktionen gegen die vom Westen isolierte Ex-Sowjetrepublik. Er beklagt, die EU habe Geld für sein Land gestrichen. Die EU fordere zwar den Schutz der Grenze. „Aber wer wird dafür bezahlen?“, fragt der 66-Jährige.

Litauens Regierung dagegen spricht von „hybrider Kriegsführung“ gegen das eigene Land und die gesamte Europäische Union. Die EU, deren Innenminister am Mittwoch über die Lage berieten, wirft Lukaschenko vor, er benutze „Flüchtlinge als Waffe“ gegen die EU. Für viele der Migranten ist Deutschland das Ziel.

Staatsmedien in Belarus schlachten Zustand in Litauen aus

Seit Anfang August weist der litauische Grenzschutz Migranten ab, die über Belarus illegal ins Land kommen wollen. Nun warf Litauen auch belarussischen Sicherheitskräften einen illegalen Grenzübertritt vor. Polen verstärkte seine Grenze zu Belarus mit mehr als 900 Soldaten, wie Verteidigungsminister Mariusz Blaszczak mitteilte.

In Litauen regt sich weiter Widerstand in mehreren grenznahen Orten – und Kritik am Umgang der Behörden mit der einheimischen Bevölkerung. Im rund 30 Kilometer von der belarussischen Grenze entfernten Rudninkai blockierten die Dorfbewohner die Zufahrt zur Zeltstadt, die auf einem Gelände des Innenministeriums errichtet wurde. Dabei kam es zu einem Handgemenge zwischen Sicherheitskräften und Demonstranten – es gab mehrere Verletzte. Innenministerin Agne Bilotaite sprach später von gegen den Staat gerichteten Aktionen. Die Dorfbewohner seien „aufgehetzt“ worden von interessierten Personen.

Die Staatsmedien im benachbarten Belarus schlachten den Ausnahmezustand in Litauen seit Wochen genüsslich aus. Lukaschenko zeigt auf Litauen und klagt, die armen Flüchtlinge würden unmenschlich wie im „Konzentrationslager“ behandelt. Nicht Belarus, sondern der Westen müsse Verantwortung übernehmen für seine Politik in Afghanistan, im Irak und anderswo. Dort sei alles zerstört worden. „Verständlich, dass auch die Migration über Belarus zugenommen hat“, sagt der Machthaber. Aufhalten will er niemanden.