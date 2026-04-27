Der frühere Gesundheitsminister gibt Gesundheitstippe. Die sind nicht neu, aber nach wie vor sinnvoll

Hademar Bankhofer ist leider vor einigen Wochen gestorben. Der Österreicher versorgte über viele Jahre Fernsehzuschauer und Radiohörer mit Tipps zu Gesundheitsthemen. Seiner Bekanntheit tat auch keinen Abbruch, dass er weder Mediziner noch Sportwissenschaftler war, sondern als Medizinjournalist arbeitete.

Auf Ratschläge für ein gesundes Leben müssen die Menschen hierzulande auch in Zukunft nicht verzichten, dafür sorgen unzählige Bücher, Podcasts, Sendungen zum Thema. Dieser Tage hat sich nun jemand zu Wort gemeldet, der vor allem während der Corona-Pandemie scheinbar omnipräsent war: der damalige Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach. Um den SPD-Politiker ist es ein bisschen ruhiger geworden, aber ganz von der Bildfläche verschwunden ist der Mediziner mit Professorentitel keineswegs.

Kniebeugen und Ausfallschritte

Per „Spiegel“ gab der 63-Jährige nun Tipps zum Erhalt der Gesundheit und dazu, wie man gesund altern kann. Lauterbach setzt dabei nicht nur auf den konsequenten Verzicht auf Salz, auch wenn er selbst um Natriumchlorid im Essen einen Bogen macht. In den Vordergrund stellt er vielmehr Übungen, mit denen Generationen von Schülerinnen und Schülern im Sportunterricht gepiesackt wurden – die aber anerkanntermaßen zur Fitness beitragen: Kniebeugen, Liegestütze, Ausfallschritte, dazu die berüchtigten Klappmesser, neudeutsch Crunches . Er habe keine Zeit, mehrmals die Woche ein Fitnessstudio zu besuchen, schwört der Rheinländer auf das Training zuhause.

Kraftsport im Alter helfe, körperlich mobil und auch geistig in Form zu bleiben, vermindere das Risiko von Diabetes und Demenz, lautet Lauterbachs Begründung für regelmäßiges Üben.

Beides, die von Lauterbach empfohlenen Übungen wie auch seine Argumente dafür, sind alles andere als neu, aber nach wie vor richtig – und angebracht. Denn wie das eben so ist: Etwas zu wissen und dieses Wissen dann auch im Alltag umzusetzen, sind bekanntlich zwei paar Schuhe. Vor allem wenn es um Tätigkeiten geht, die mit Anstrengung verbunden sind und ein gewisses Maß an Disziplin erfordern. Dabei kann jeder mit recht einfachen Mitteln etwas für seine Gesundheit tun – und dabei auch noch einen kleinen Beitrag zur Entlastung unseres Gesundheitssystems leisten. Es schadet nichts, wenn ein ehemaliger Gesundheitsminister auf solche Tatsachen hinweist.