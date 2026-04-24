Im Berliner Politikbetrieb gibt es ein Sicherheitsproblem in der digitalen Kommunikation. Angriffe richten sich beim Messengerdienst Signal gegen „hochkarätiger Ziele“.

Erstmals Alarm geschlagen wurde schon Anfang Februar. Das Bundesamt für Verfassungsschutz und das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik ( BSI) gaben einen gemeinsamen Hinweis heraus: Den Behörden lägen aktuelle Erkenntnisse vor, wonach „ein wahrscheinlich staatlich gesteuerter Cyberakteur Phishing-Angriffe über Messengerdienste wie Signal durchführt“. Im Fokus stünden hochrangige Ziele aus Politik, Militär und Diplomatie sowie Investigativjournalisten in Deutschland und Europa. Vorige Woche wurde die Warnung erneuert: Die Kampagne sei weiterhin aktiv und gewinne an Dynamik.

Signal ist ein Dienst wie Whatsapp, über den direkte Nachrichten ausgetauscht und Gruppenchats geführt werden können. Er wird von einer US-amerikanischen gemeinnützigen Stiftung angeboten, Experten heben die hohen Sicherheitsstandards hervor. Die App gilt als datenschutzfreundlich, die Kommunikation ist durch Verschlüsselung weder für Signal selbst noch für Dritte einsehbar. Deshalb ist der Dienst bei Politikern und Regierungsvertretern beliebt für den vertraulichen Austausch – und eben ein attraktives Ziel, wenn man sensible Informationen erbeuten will.

Sorge um private Daten

Die aktuelle Angriffswelle setzt nun keine Schadsoftware ein oder nutzt technische Schwachstellen aus. „Stattdessen bedienen sich die Angreifer legitimer Sicherheitsfunktionen der Anwendung und kombinieren diese mit Social Engineering“, informieren die Behörden. Darunter ist zu verstehen, dass der „Faktor Mensch“ als vermeintlich schwächstes Glied der Sicherheitskette ausgenutzt wird. Generell werden bei derartigen Betrugsversuchen Personen gezielt angesprochen und geschickt beeinflusst. Angreifer täuschen eine falsche Identität vor und versuchen, an Zugangsdaten zu gelangen, Geld überwiesen zu bekommen oder dafür zu sorgen, dass das arglose Opfer Schadsoftware herunterlädt.

Im konkreten Signal-Fall wird Nutzern vorgespielt, sie würden vom Support-Team per Chatbot wegen einer Sicherheitswarnung kontaktiert. Unter Handlungsdruck gesetzt durch Hinweise auf verdächtige Aktivitäten auf dem Account und den drohenden Verlust privater Daten sollen sie dann die Sicherheits-PIN und einen Verifizierungscode übermitteln. Auf diese Weise können Angreifer das Nutzerkonto übernehmen und kontrollieren. Bei einer zweiten Methode wird das Opfer dazu gebracht, per QR-Code ein zusätzliches Gerät mit dem Konto zu koppeln – auch das eigentlich eine ganz normale Funktion im Messengerdienst. Dieses neue Gerät kontrollieren aber die Angreifer. Nach einem erfolgreichen Zugriff auf Konten kann beispielsweise Kommunikation überwacht und manipuliert werden, sensible Kontaktinformationen liegen offen.

Geringe technische Hürden

Den Behörden zufolge liegt bei dieser Welle von Phishing-Angriffen (Fischen nach Passwörtern) der Schwerpunkt auf Signal, eine vergleichbare Vorgehensweise wäre aber auch bei Whatsapp denkbar. Da die technischen Hürden gering sind, wären dazu auch Kriminelle in der Lage, heißt es von Verfassungsschutz und BSI. Sie gehen jedoch von Spionage aus: „Angesichts der hochkarätigen Zielfläche ist in den derzeit bekannten Fällen wahrscheinlich von einem staatlich gesteuerten Cyberakteur als Urheber auszugehen.“ Das FBI vermutete in einer Alarmmeldung von Mitte März russische Geheimdienste hinter der globalen Kampagne. Niederländische Geheimdienste machten ebenfalls Russland verantwortlich. Wie am Freitag bekannt wurde, ermittelt der Generalbundesanwalt bereits seit Februar wegen Spionageverdachts.

Details über Betroffene geben die deutschen Behörden nicht preis. Der frühere BND-Vize Arndt Freytag von Loringhoven bestätigte dem „Spiegel“ schon im März, er sei erfolgreich angegriffen worden. Jetzt berichtete das Magazin, Bundestagspräsidentin Julia Klöckner sei ebenfalls Opfer geworden. Demnach war sie auch in einem Signal-Gruppenchat mit Mitgliedern des CDU-Präsidiums, dem Parteichef und Kanzler Friedrich Merz angehört. Offizielle Äußerungen gibt es dazu nicht. Aus dem Bundestag bestätigten die Fraktionen von SPD und Linke der Nachrichtenagentur AFP, dass „einige wenige Abgeordnete“ betroffen seien. An welche Informationen die Angreifer tatsächlich gelangten und inwiefern sie Schaden mit kompromittierten Konten anrichten konnten, ist unbekannt.

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