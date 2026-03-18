Mehr Homeoffice, mehr Kinder? Eine Studie legt genau das nahe. Warum der Wegfall von Pendeln und Zeitstress offenbar auch das Familienleben verändert.

Es gibt Studien, die überraschen. Und solche, die überraschen, weil sie eigentlich gar nicht überraschen. Eine neue Untersuchung des Ifo-Instituts gehört zur zweiten Kategorie. Paare im Homeoffice bekommen mehr Kinder. Im Schnitt liegt die Geburtenrate um 14 Prozent höher, in den USA sogar um 18 Prozent, wenn beide Partner zumindest teilweise von zu Hause arbeiten.

Man kann diese Zahlen zur Kenntnis nehmen – oder sich fragen, was dahintersteckt. Liegt es wirklich nur daran, dass der „zeitliche und organisatorische Aufwand“ sinkt, wie es die Forscher formulieren? Also weniger Pendeln, weniger Abstimmung, weniger Stress zwischen Büro, Supermarkt und Kinderzimmer? Das klingt plausibel, aber auch erstaunlich technokratisch für ein Thema, bei dem es am Ende ja doch um Sex und Kinderkriegen geht.

Nutzen Paare zusätzliche Zeit anders?

Vielleicht ist die Erklärung lebensnäher. Wer nicht täglich eine Stunde im Stau steht oder in der S-Bahn zusammengedrückt wird, hat mehr Zeit. Zeit, die sich nicht nur mit E-Mails und Videokonferenzen füllen lässt. Und ja, man darf die Frage auch einmal ganz direkt stellen: Nutzen Paare diese zusätzliche Zeit vielleicht einfach anders? Früher hieß es Feierabendverkehr, heute reicht ein kurzer Weg vom Schreibtisch ins Schlafzimmer.

Zugleich drängt sich eine andere Frage auf: Müsste nicht genau das Gegenteil eintreten? Wer ständig auf engem Raum zusammensitzt, könnte sich doch auch schneller auf die Nerven gehen. Mehr Nähe, mehr Reibung, mehr Alltag. Die klassische These lautet schließlich: Distanz belebt die Beziehung.

13.500 zusätzliche Geburten pro Jahr

Aus ihren Ergebnissen ziehen die Forscher freilich nur vorsichtige Schlüsse. Homeoffice allein werde das demografische Problem nicht lösen, heißt es. Aber es könne ein Baustein sein, um sinkende Geburtenraten abzumildern. Für Deutschland rechnen sie vor: Eine Homeoffice-Quote wie in den USA könnte rund 13.500 zusätzliche Geburten pro Jahr bedeuten.

Damit stellt sich eine weitere Frage: Wenn flexible Arbeit Einfluss auf Familienentscheidungen hat, müssten Arbeitgeber dann nicht neue Argumente fürs Homeoffice entdecken? Nicht nur als Mittel zur Fachkräftebindung, sondern als Beitrag zur Zukunft der Gesellschaft? So weit wird es wohl vorerst nicht kommen. Aber die Studie zeigt: Zwischen Videokonferenz und Küchentisch entstehen offenbar nicht nur Präsentationen und Protokolle.