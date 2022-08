Dicht an dicht drängen sich Politiker und Journalisten im Regierungsflieger. Auf den Bildern vom Flug sucht man vergeblich nach Masken.

Bilder aus der Regierungsmaschine während der Kanada-Reise von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) sorgen für Aufregung. Vor allem letzterer ist darauf ohne Maske zu sehen, dicht an dicht mit mitreisenden Journalisten. Auch auf anderen Fotos und einem ARD-Video sucht man vergeblich nach einem Mund-Nasen-Schutz.

An Bord der A340 der Luftwaffe befanden sich beim Flug nach Montreal am Sonntag 80 Passagiere, darunter 25 Medienvertreter. „Auf den Flügen der Luftwaffe gibt es keine Maskenpflicht. Alle Teilnehmer der Reise müssen vor Antritt einen aktuellen negativen PCR-Test vorlegen“, erklärte ein Regierungssprecher. Dieser Test dürfe maximal 24 Stunden alt sein.

Bei Luftwaffe keine Maskenpflicht

Das Tragen einer Maske wird auf Luftwaffen-Flügen lediglich empfohlen. Das kann sich mit der Corona-Lage aber ändern. „Die Hygienemaßnahmen an Bord der Flugbereitschaft regelt ein Geschwaderbefehl. Der berücksichtigt die aktuelle Situation und wird ständig fortgeschrieben“, erklärte ein Luftwaffen-Sprecher am Dienstag. Die Flugbereitschaft sei ständig im Austausch mit zuständigen Fachleuten, um auf Lageänderungen zu reagieren.

Ungeachtet der Luftwaffen-Regelung kommen die Aufnahmen aus luftigen Höhen am Boden nicht sonderlich gut an. Unter dem Hashtag „Doppelmoral“ finden sich auf Twitter allerlei mal mehr, mal weniger empörte Kommentare. Schließlich gilt auf Linienflügen von, nach und in Deutschland die Maskenpflicht.

Lambsdorff fordert Ende der Maskenpflicht

Kritik gab es auch aus der Politik. So unter anderem vom früheren Berliner AfD-Fraktionschef Georg Pazderski oder vom FDP-Bundestagsfraktionsvize Alexander Graf Lambsdorff. Der spricht sich sogar für ein Ende der Maskenpflicht in allen Flugzeugen aus. Er sei zwar kein Maskengegner, aber: „Nach diesen Bildern KANN es nicht bei der Maskenpflicht in ,normalen’ Flugzeugen bleiben“, schrieb Lambsdorff am Dienstag bei Twitter.

Ein Ende der Pflicht zum Bedecken von Mund und Nase in Flugzeugen ist aber nicht in Sicht. Im Gegenteil. Das vorab vorgelegte Konzept zum Infektionsschutz der Bundesregierung sieht dort weiter eine Maskenpflicht vor. Die gilt derzeit bundesweit auch im Personenfernverkehr.

Davon ausgenommen sind: Kinder unter sechs Jahren. Nicht ausgenommen sind: Politiker und Journalisten.