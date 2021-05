Auch nach dem schrecklichen Terroranschlag verfällt die österreichische Politik nur wieder in altbekannte Muster.

Der Terroranschlag in Wien hat die Österreicher aus ihrer Illusion der „Insel der Seligen“ gerissen. Die Politik jedoch fällt schnell wieder in ihre altbekannten Muster zurück. Die konservative Kanzlerpartei ÖVP versucht jegliche politische Verantwortung für Versäumnisse und Fehler abzuschütteln, die mitregierenden Grünen lavieren aus Koalitionsraison herum und die Opposition beschränkt sich darauf, der Regierung am Zeug zu flicken. Von gemeinsamer Anstrengung, ein neues Sicherheitskonzept für Österreich zu entwickeln, noch keine Spur.

Kaum Dialog mit Muslimen

Wissenschaftler und Kulturschaffende beklagen seit ewig den eklatanten Mangel einer Debattenkultur in Österreich. Besonders Kanzler Kurz neigt, trotz seiner Jugend, zu obrigkeitsstaatlicher Bevormundung: Gefilterte Informationen, oft im belehrenden Ton verkündet, müssen genügen; Debatten im Parlament sind ihm nur lästige Pflichtübung.

Eine offener, differenzierter Dialog mit der muslimischen Bevölkerung, das sind in Österreich immerhin rund 700.000 Menschen, findet praktisch nicht statt. Sie leben halt hier, mehr geduldet als respektiert. Die Einsicht, dass Österreich auch ein Einwanderungsland ist, traut sich kaum eine Partei einzugestehen. Aus Furcht, damit Wähler zu verscheuchen. Die ÖVP unter Kurz hat sich sogar der rechten FPÖ angenähert und macht zwischen Migration und Asylrecht kaum einen Unterschied.

