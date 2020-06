Die Folgen der Pandemie haben für viele arbeitende Menschen Einkommensverluste zur Folge. Die Renten werden aber nicht sinken. Dass die Rentner damit vergleichsweise besser gestellt sind, muss aus Sicht der FDP später ausgeglichen werden.

Die FDP verlangt, den 2018 von der großen Koalition ausgesetzten sogenannten Nachholfaktor in der Rentenberechnung zu reaktivieren. Dieser Faktor in den Rentenformel dämpft den Rentenanstieg nach Krisenzeiten – und vollzieht damit eine vorherige schlechte Lohnentwicklung auch in der Rente nach. Der Hintergrund dabei: Die jährliche Rentenerhöhung bemisst sich im deutschen gesetzlichen System an der Lohnentwicklung des Vorjahres. Da es 2019 sehr deutliche Lohnerhöhungen gab, steigen zum 1. Juli die Renten in Westdeutschland um 3,45 und in Ostdeutschland um 4,20 Prozent. Das ist für viele Arbeitnehmer, die wegen der Folgen der Corona-Krise derzeit beispielsweise in Kurzarbeit sind und deshalb starke Lohneinbußen haben, nur schwer verständlich.

Allerdings hat die Politik entschieden, dass in Krisenzeiten wie jetzt, in denen das Lohnniveau der Arbeitnehmer einbricht, Kürzungen für Rentner nicht erfolgen sollen. Dies verhindert die sogenannte Rentengarantie. Um eine gewisse Gerechtigkeit zwischen den Generationen zu schaffen, ist in der Rentenformel aber auch ein sogenannter Nachholfaktor enthalten. Dieser legt fest, dass später – bei wieder steigenden Löhnen – die folgende Rentenerhöhungen niedriger ausfallen soll als nach der Rentenanpassungsformel eigentlich vorgesehen. Sprich: Die in der Krisenzeit unterbliebene Kürzung der Renten wird über einen gewissen Zeitraum nachgeholt.

Niemand nahm Notiz

Doch dieser Mechanismus wurde bereits 2018 von der großen Koalition bis zum Jahr 2025 ausgesetzt – als die Kassen der Rentenversicherung aufgrund der guten Wirtschaftslage gut gefüllt waren. Auch aus diesem Grund nahm kaum jemand von der Änderung Notiz, zumal in diesen Jahren heftig über drohende Altersarmut für Rentner, eine der größten Wählergruppen, debattiert wurde.

Einer der ersten, der den Blick auf den ausgesetzten Nachholfaktor lenkte, war der Münchener Ökonom Axel Börsch-Supan, der früher an der Mannheimer Universität unterrichtete. Am Wochenende nun forderte der arbeits- und rentenpolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, Johannes Vogel, den Mechanismus Nachholfaktor wieder zu reaktivieren. Einen entsprechenden Antrag habe seine Partei für diese Woche in den Bundestag eingebracht. Darin verlange die FDP, die Dämpfung bei der Rentenerhöhung auch für die Jahre 2020 bis 2025 wirken zu lassen– was zur Folge hätte, dass auch die Rentnergeneration die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie mittragen würde.

Auch die Jungen müssen sich verlassen können

„Die Rentensteigerung in der kommenden Woche ist richtig, da die Löhne im vergangenen Jahr gestiegen sind“, sagte der FDP-Rentenexperte Vogel gleichzeitig. Löhne und Renten sollten sich immer im Gleichklang entwickeln. „Auf diesen Grundsatz müssen sich die Rentnerinnen und Rentner verlassen können. Auf diesen Grundsatz muss sich aber eben auch die junge Generation verlassen können. Nur so bleiben die Generationengerechtigkeit im Gleichgewicht und auch die Rentenfinanzen stabil.“

Vogel sagte, durch den Wegfall des Nachholfaktors könnten in den kommenden Jahren die Renten insgesamt stärker steigen als die Löhne. Darauf hatte zuvor schon Börsch-Supan hingewiesen. Der FDP-Politiker appellierte daher an den Wirtschaftsflügel der Union, hier „finanzpolitisches Rückgrat“ zu beweisen. „Wer bei der Generationengerechtigkeit noch ernstgenommen werden will, der darf nicht andauernd rentenpolitische Maßnahmen zulasten der Jüngeren durchwinken.“

Im Moment „kein Handlungsbedarf“

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) habe das Problem offensichtlich erkannt – „aber handeln will sie nicht“, monierte Vogel. Die Kanzlerin habe ihm geschrieben, dass der Effekt frühestens bei der Rentenanpassung Mitte 2022 zum Tragen kommen werde – im Moment gebe es keinen Änderungsbedarf.