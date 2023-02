Die Liberalen fordern: Brüssel muss auf EU-Ebene synthetische Kraftstoffe zulassen. Sollte dies nicht der Fall sein, pocht Bundesverkehrsminister Wissing bei der EU-Abstimmung am Dienstag auf die Stimmenenthaltung Deutschlands.

Berlin. Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) sieht im Streit um das ab 2035 in der EU geplante Aus für Neuwagen mit Verbrennungsmotor die EU-Kommission in der Pflicht. Wissing sagte am Dienstag in Berlin, die Brüsseler Behörde müsse Zusagen einhalten. Es gehe um eine Zulassung von Verbrennern nach 2035, wenn sie nachweislich mit synthetischen Kraftstoffen betankt werden, und die daher beim Betrieb klimafreundlich seien. Die Kommission solle einen entsprechenden Regulierungsvorschlag machen. Ansonsten werde Deutschland dem Verbot nicht zustimmen.Die FDP hatte nach einem Streit in der Ampel-Koalition durchgesetzt, dass sich die Bundesregierung auf EU-Ebene für synthetische Kraftstoffe als Ausnahme einsetzt. Demzufolge soll die EU-Kommission prüfen, ob Fahrzeuge mit einem solchen Verbrennungsmotor zukünftig doch noch zugelassen werden könnten.

Bisherige Pläne

Nach den bisherigen Plänen sollen ab 2035 in der EU keine neuen Pkw mit Verbrenner mehr zugelassen werden, weil sie erhebliche Mengen des Klimagases Kohlendioxid (CO 2 ) freisetzen. Auf dieses Zieldatum hatten sich Unterhändler der EU-Staaten und des Europaparlaments im Oktober nach Verhandlungen verständigt. Das Europaparlament billigte die Einigung vor zwei Wochen.

Die Zustimmung des Rats der EU-Staaten steht noch aus und ist eigentlich eine Formalie. Die Abstimmung darüber ist für kommende Woche Dienstag geplant. Wissing betonte nun, es gehe ihm um Technologieoffenheit. Wenn es unterschiedliche Auffassungen in der Ampel-Koalition zum Aus für den Verbrenner gebe, müsse sich Deutschland bei der EU-Abstimmung eben enthalten, dies hätte „entsprechende Auswirkungen“. Für die endgültige Zustimmung der Mitgliedstaaten reicht allerdings eine qualifizierte Mehrheit von mindestens 15 EU-Ländern, die mindestens 65 Prozent der EU-Bevölkerung umfassen.

Vereinbarung für E-Fuels

Nach Angaben der FDP haben sich SPD, Grüne und Liberale am Dienstag auf die Zulassung von synthetischen Kraftstoffen für Verbrenner in Deutschland geeinigt. Die beiden FDP-Abgeordneten Judith Skudelny und Michael Theurer sprachen von einem „großen Durchbruch für die klimaneutrale Mobilität“. Bisher sei das Tanken sogenannter E-Fuels in Reinform rechtlich nicht möglich gewesen, künftig dürften sie an öffentlichen Tankstellen in Deutschland verkauft werden.

Unter E-Fuels versteht man Kraftstoffe, die mit Hilfe erneuerbarer Energien (Strom) künstlich gewonnen werden. Allerdings sind E-Fuels derzeit noch sehr teuer, auch muss zur Herstellung sehr viel Energie eingesetzt werden.