Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Mit seinem aus den USA übermittelten Lob für die Arbeit von Kanzler Olaf Scholz (SPD) mahnt FDP-Chef Christian Lindner auch Scholz-Kritiker in seiner Partei zur Zurückhaltung.

Es hat wohl keinen Tag in der vergangenen Woche gegeben, an dem nicht die Verteidigungspolitikerin der FDP, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, dem Kanzler Zögerlichkeit in der Ukraine-Politik vorwarf