Die Liberalen leiden an und unter der Ampel. Mit ihrem Dauergenörgel an der eigenen Regierung manövrieren sie sich in Richtung politischer Todeszone.

Die FDP hat ein Ampel-Problem. Ganz offensichtlich profitiert sie nicht von ihrer Beteiligung an der Bundesregierung. Bei inzwischen elf Landtagswahlen seit Unterzeichnung des Koalitionsvertrags im Dezember 2021 sind die Liberalen sieben Mal nicht (wieder) ins Parlament eingezogen. Bei den anderen vier büßten sie teils massiv an Stimmen ein. Nur beim Urnengang im Saarland, noch in der eher harmonischen Ampel-Frühphase, legte die FDP zu, schaffte es aber dennoch nicht in den Landtag. Mit 0,8 Prozent ist jetzt in Brandenburg ein weiterer Tiefpunkt erreicht.

Die Serie der Wahlniederlagen werden existenzbedrohend für die FDP. Die Schlüsse, die die Partei daraus zieht, sind aber abenteuerlich. Anstatt mit SPD und Grünen das Erscheinungsbild der Bundesregierung aufzupolieren, radikalisieren sich die Liberalen: Je schlechter ihre Wahlergebnisse werden, umso härter kritisieren sie ihre Koalitionspartner. Und man wird das Gefühl nicht los, dass das in einer anderen Konstellation kaum anders wäre.

Das honorieren die Wählerinnen und Wähler ebenso wenig wie sie die liberalen Lieblingsthemen wie Schuldenbremse, E-Fuels oder Bürokratieabbau goutieren. Und während sich viele über SPD und Grüne zumindest noch aufregen, wird die FDP gar nicht mehr richtig wahrgenommen. So rutscht die Partei gefährlich in Richtung politischer Todeszone – ganz gleich, wann das nächste Mal gewählt wird.