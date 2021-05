Familien mit kleinen Kindern sind von der Corona-Krise besonders betroffen, denn es wird noch dauern, bis Kitas wieder öffnen. Deshalb sollte die Dauer der Lohnausfallzahlungen verlängert werden.

Nie zuvor in der Geschichte der Republik dürften Gesetze und Verordnungen eine so kurze Halbwertszeit gehabt haben wie gegenwärtig in der Coronakrise. Das liegt in der Natur der Sache. Bund und Länder haben gigantische Hilfsprogramme auf die Beine gestellt. Und doch ist der Gesetzgeber gegenwärtig immer wieder gezwungen, nachzubessern und auch nachzulegen.

Wünschenswert, aber zu teuer

Geld scheint im Moment keine Rolle zu spielen. Das entbindet Regierung und Parlament aber nicht von ihrer Pflicht, genau zu prüfen, ob zusätzliche Ausgaben tatsächlich notwendig sind. Die Aufstockung des Kurzarbeitergeldes auf bis zu 87 Prozent des Lohns, wie von Gewerkschaften und SPD gefordert? In der Sache wünschenswert – aber so teuer, dass man vielleicht doch überlegen sollte, Menschen mit geringen Einkommen vorrangig zu helfen.

Eltern nicht noch finanziell bestrafen

Anders sieht die Sache aus bei Lohnausfallzahlungen für Eltern, die ihre Kinder wegen geschlossener Kitas zu Hause betreuen müssen und deshalb nicht arbeiten können. Familienministerin Franziska Giffey (SPD) macht sich dafür stark, die geltende, aber befristete Regelung über Mitte Mai hinaus zu verlängern. Ein derartiger Schritt sollte eigentlich selbstverständlich sein und hat mit der Bedienung von Partikularinteressen nichts zu tun. Bis die Kitas in Deutschland wieder öffnen, wird noch einige Zeit vergehen. Für viele Eltern ist die Lage ohnehin schon schwierig genug. Man sollte sie nicht noch finanziell bestrafen.