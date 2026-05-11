Yasmin Fahimi bleibt für weitere vier Jahre Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB).

(Aktualisiert 10.20 Uhr) Beim DGB-Bundeskongress wurde die 58-Jährige am Montag mit 96,1 Prozent gewählt. Die Diplom-Chemikerin erzielte damit ein noch besseres Ergebnis als bei ihrer ersten Wahl vor vier Jahren, als gut 93 Prozent der Delegierten für sie gestimmt hatten.

Fahimi steht seit 2022 als erste Frau an der Spitze des gewerkschaftlichen Dachverbands mit rund 5,4 Millionen Mitgliedern. Zu ihren beiden stellvertretenden Vorsitzenden wurden die 64-jährige Elke Hannack (86,5 Prozent) und Stefan Körzell (63; 97,6 Prozent) gewählt. Dem vierköpfigen geschäftsführenden DGB-Bundesvorstand gehört zudem weiterhin Anja Piel (60; 95,2 Prozent) an. Am Dienstag wird auch Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) zu den 400 Delegierten sprechen.