Das Kräftemessen ist beendet: Die australische Regierung und Facbook haben einen Kompromiss gefunden über den Umgang mit journalistischen Inhalten. Der US-Internetkonzern will künftig Verlage an seinen Werbeeinnahmen beteiligen.

Facebook hatte vergangene Woche die Muskeln spielen lassen und damit über Australien hinaus für Aufsehen gesorgt. Nachrichtenseiten waren auf der Plattform seit Donnerstag für australische Nutzer gesperrt, sie konnten keine nationalen wie internationalen journalistischen Inhalte mehr teilen. Damit widersetzte sich das Unternehmen einem Gesetzesvorhaben der australischen Regierung, das künftig Google und Facebook dazu zwingen soll, örtliche Medienunternehmen zu bezahlen, wenn sie deren Inhalte verbreiten. Australien will damit erreichen, dass Werbeeinnahmen gerechter verteilt werden.

Weil von der Blockade auch Seiten öffentlicher Stellen mit Informationen beispielswiese zur Corona-Pandemie betroffen waren, wurde Facebook für das Vorgehen heftig kritisiert. Die australische Regierung verhandelte anschließend mit Konzernchef Mark Zuckerberg über Wege zur Beendigung des Konflikts.

Google handelte Vereinbarungen aus

„Wir sind erfreut darüber, dass wir eine Vereinbarung mit der australischen Regierung erreichen konnten, und wissen die konstruktiven Diskussionen zu schätzen“, erklärte nun der Australien-Chef von Facebook, Will Easton. Nach seinen Angaben nahm die Regierung „Änderungen“ an dem Gesetzestext vor. Die journalistischen Nachrichteninhalte könnten deshalb auf den Seiten australischer Nutzer „in den kommenden Tagen“ wieder freigeschaltet werden. Angaben zum Inhalt des erzielten Kompromisses machten beide Seiten zunächst nicht.

Google hatte einen Konflikt mit der australischen Regierung gleich vermieden. Der Konzern handelte bereits Vereinbarungen mit mehreren Medienunternehmen aus, darunter Rupert Murdochs News Corp.

Hintergrund der Auseinandersetzung ist ein Grundproblem, das auch andere Länder beschäftigt: Die großen US-Konzerne beherrschen den weltweiten Werbemarkt im Netz und verdienen Milliarden. Medienunternehmen argumentieren, diese Umsätze würden auch mithilfe ihrer Inhalte und Nachrichten generiert, und verlangen eine Art Gebühr. Facebook und Google wiederum verweisen unter anderem darauf, dass über ihre Plattformen Nutzer in großer Anzahl auf die journalistischen Internetseiten geschleust würden. In Deutschland gab es Versuche, über ein Leistungsschutzrecht Zahlungen einzufordern. Und die jüngst erfolgte Reform des Urheberrechts in der EU verfolgt das Ziel, die Nutzung geschützter Werke im digitalen Zeitalter fairer zu gestalten.