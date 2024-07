In nahezu jeder Stadt, in fast jedem Dorf der Ukraine beklagen Familien den Tod eines Vaters, eines Sohnes, eines Bruders. Es ist ein Land vereint in Trauer. Ein Besuch bei Angehörigen gefallener Soldaten in der Westukraine.

Die Witwe bückt sich, sie schmückt das Grab ihres gefallenen Mannes mit Blumen. Die Tochter schaut stumm auf die letzte Ruhestätte ihres Vaters. Der Soldat, er hieß Chundasch mit Vornamen,