Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) warnt vor den Folgen der Corona-Pandemie für die Psyche vieler Menschen. Die Bundesregierung will das Thema seelische Gesundheit stärker ins Bewusstsein rücken.

Die WHO-Direktorin für psychische Gesundheit, Devora Kestel, sagte am Montag, der seelische Zustand sei ein „vergessener Aspekt von Covid-19“. „Die Trauer um gestorbene Corona-Opfer, Vereinsamung, Einkommensverluste und Angst lösen psychische Erkrankungen aus oder verschlimmern bereits bestehende Erkrankungen“, sagte Kestel. Viele Menschen reagierten auf ihre Probleme mit „erhöhtem Alkohol- und Drogenkonsum, Schlaflosigkeit und Angstzuständen“.

Die WHO wies auf Schätzungen vor Beginn der Pandemie hin, wonach allein durch Depressionen und Angstzustände jedes Jahr rund eine Billion US-Dollar (850 Milliarden Euro) an Produktivität verloren gingen – aber jeder Dollar, der für ihre Behandlung ausgegeben wurde, fünf Dollar einbrachte.

Startschuss für Projekt

In Deutschland soll psychische Gesundheit mehr Aufmerksamkeit erhalten. Am Montag gaben die Bundesminister für Arbeit, Hubertus Heil (SPD), für Familie, Franziska Giffey (SPD), und für Gesundheit, Jens Spahn (CDU), den Startschuss für das bundesweite Präventionsprojekt „Offensive Psychische Gesundheit“. Arbeitsminister Heil sprach von einem großen gesellschaftlichen Thema. „Psychische Gesundheit darf kein Tabuthema sein.“ Gesundheitsminister Spahn sagte, die Corona-Pandemie bedeute für viele Menschen „eine enorme psychische Belastung, die bei manchen sogar behandlungsbedürftig werden kann“. Die psychischen Folgen der Pandemie würden sich erst noch zeigen und müssten in den Blick genommen werden. Familienministerin Giffey sagte, jeder kenne das tägliche Hamsterrad. Jede dritte Mutter fühle sich belastet und überlastet – und jeder fünfte Vater. Auch Kinder und Jugendliche hätten Leistungsdruck in der Schule oder Ausbildung.

Die Krankenkassen ziehen mit

Knapp 18 Millionen Erwachsene sind Experten zufolge jedes Jahr von einer psychischen Erkrankung betroffen. Mit am häufigsten treten nach Angaben der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde Angsterkrankungen auf, gefolgt von affektiven Störungen wie Depressionen oder Folgen durch den Konsum von Alkohol oder Medikamenten.

Bei der „Offensive Psychische Gesundheit“ sind unter anderem die gesetzlichen und privaten Krankenkassen dabei, die Rentenversicherung und die Bundesagentur für Arbeit, Psychologen- und Psychotherapeutenverbände sowie Einrichtungen für Betroffene. Insgesamt machen nach Angaben der Bundesministerien mehr als 50 Institutionen mit.