Die Australier debattieren über das ziemlich harsche Strafmaß für eine Aktivistin.

Im April blockierte Deanna „Violet“ Coco eine Spur auf der berühmten Hafenbrücke Sydneys, die den Norden der Stadt mit der Innenstadt verbindet. 28 Minuten lang legte sie die Spur lahm. Die Brücke hat zwar mehrere Spuren in jede Richtung, doch Coco suchte sich die Stoßzeit aus, um möglichst viel Aufmerksamkeit für ihren Klimaprotest zu erzeugen. Sie war erfolgreich – doch die Aktion endete damit, dass eine Richterin eine 15-monatige Gefängnisstrafe verhängte. Mindestens acht Monate davon muss Coco tatsächlich im Gefängnis absitzen, danach kann sie auf Bewährung entlassen werden.

Dass die Strafe so hoch ist, liegt unter anderem daran, dass die Aktivistin, die mehr Maßnahmen im Kampf gegen die Klimakrise fordert, schon häufiger mit ähnlichen Aktionen aufgefallen ist. Außerdem hatte sie während des Protests eine Fackel angezündet und sich den Anweisungen der Polizei widersetzt. Richterin Allison Hawkins begründete ihre Entscheidung mit dem „egoistischen emotionalen Handeln“ der Aktivistin, durch das eine „ganze Stadt leiden“ habe müssen. Mit derart „kindischen Stunts“ schade Coco der Sache selbst, so die Meinung der Richterin.

Gemeinwohl vor Recht des Individuums

Das Urteil hat in Australien eine heftige Debatte ausgelöst. Dürfen Klimaproteste, um auf die Dringlichkeit der Klimakrise aufmerksam zu machen, das Leben normaler Mitbürger stören und diese unter Umständen damit in Gefahr bringen? Darüber wird ja auch in Deutschland diskutiert.

Australien ist ein Land, in dem häufig das Gemeinwohl über das Recht von Individuen gestellt wird. Letzteres verdeutlichte das strenge Corona-Management mit seinen langen Lockdowns. Insofern ist es nicht verwunderlich, dass viele Politiker die Entscheidung begrüßten.

Bei Umweltdelikten nicht so lang ins Gefängnis

Dass ein solcher Protest überhaupt mit einer so hohen Gefängnisstrafe enden kann, liegt daran, dass einige australische Bundesstaaten Anfang dieses Jahres Gesetze eingeführt haben, die Gefängnis- und Geldstrafen für Proteste erhöht haben, wenn sie kritische Infrastruktur wie Straßen, Eisenbahnlinien, Tunnel und Brücken betreffen.

Eine Analyse der australischen Ausgabe des „Guardian“ ergab indes, dass das Strafmaß tatsächlich hoch ist. So würden beispielsweise nur wenige Täter, die der Umwelt beträchtlichen Schaden zufügten, im Bundesstaat New South Wales im Gefängnis landen.