Recep Tayyip Erdogan setzt alles daran, an der Macht zu bleiben. Der türkische Präsident lässt gefährliche Gegner einfach absetzen.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan schreckt in seinem Streben nach Machterhalt nicht davor zurück, die wichtigste Oppositionspartei des Landes zu zerschlagen. Der Präsident braucht zwar eine Opposition, um die Illusion einer Demokratie aufrecht zu erhalten. Doch er will verhindern, dass eben jene Opposition die nächsten Wahlen gewinnen kann. Deshalb lässt er nun von der Justiz den früheren Oppositionsführer Kemal Kilicdaroglu wieder an die Spitze der Partei CHP setzen. Kilicdaroglu ist für Erdogan ein leichterer Gegner als der jetzt für abgesetzt erklärte Parteichef Özgür Özel.

Erdogans eigentliches Problem ist, dass er den Türken nach mehr als 20 Jahren an der Macht keine neuen Perspektiven mehr bieten kann. Seine Partei AKP ist ausgelaugt und zu einem reinen Erdogan-Jubelverein geworden. Er schützt sich mit immer strikteren Einschränkungen der Bürgerrechte. Selbst harmlose Meinungsäußerungen können inzwischen von der regierungstreuen Justiz mit Haft bestraft werden.

Dagegen hat die einst verknöcherte und engstirnige CHP unter Özgür Özel in den vergangenen Jahren viel Dynamik bewiesen und sich neuen Wählerschichten geöffnet. Das Urteil der türkischen Justiz gegen Özel zeigt, dass die Regierung diese Dynamik mit allen Mitteln unterdrücken will. In der Türkei muss Erdogan dabei keinen Widerstand fürchten – viele der wichtigsten Oppositionspolitiker sitzen bereits in Haft.