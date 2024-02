Die Ampel hat sich nach langem Tauziehen doch noch auf eine Kraftwerkstrategie geeinigt. Aber das Ganze hat zwei Haken.

Eigentlich ist es einfach: Ohne neue Gaskraftwerke werden die klimafeindlichen Kohlekraftwerke in Deutschland noch lange weiterlaufen – weit übers anvisierte Ausstiegsdatum 2030 hinaus. Denn irgendwoher muss der Strom ja kommen in Stunden, in denen es dunkel und windstill ist. Doch was einfach klingt, wollte der Ampel einfach nicht gelingen: eine dafür notwendige Kraftwerkstrategie. Erst fiel russisches Gas weg, dann fehlten nach einem Verfassungsgerichtsurteil zum Etat Milliarden.

Nun hat die Kraftwerkstrategie doch noch das Licht der Welt erblickt. Oder sagen wir mal: Es liegen die Grundzüge dafür vor. Denn erstens soll mit zehn Gigawatt nur etwas mehr als die Hälfte der bisher für notwendig erachteten Gas-Kraftwerksleistung ausgeschrieben werden (das liebe Geld!). Zweitens ist nicht so recht klar, wie die möglichen Betreiber vergütet werden sollen. Denn die Gaskraftwerke, siehe oben, sollen ja nur in Betrieb gehen, wenn die Erneuerbaren schwächeln. Auch diese Geldfrage muss noch geklärt werden. Wir alle wissen indes: Der Teufel steckt im Detail.