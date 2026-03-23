Die Wahl in Rheinland-Pfalz erschüttert die SPD bis ins Mark, auch im politischen Berlin. Für Friedrich Merz (CDU) könnte das zum Problem werden.

In der CDU-Parteizentrale war die Laune erwartungsgemäß blendend. Davon zeugte der laute Applaus, unter dem Gordon Schnieder und CDU-Chef Friedrich Merz am Mittag auf die Pressetribüne federten. Und davon zeugten auch die für Eifeler Verhältnisse fast schon überschwänglichen Worte Schnieders. „Mir geht's gut. Mir ging es gestern Abend hervorragend“, sagte Schnieder auf die Frage nach seinem Befinden so kurz nach dem fulminanten Wahlsieg. „Ich komme aus der Eifel, da reichen fünf Stunden Schlaf. Letzte Nacht war es vielleicht eine Stunde weniger, aber es hat vollkommen ausgereicht.“ So viel dazu.

Am Tag nach der Wahl läuft die Wahlnachbereitung in den Berliner Parteizentralen auf Hochtouren. Bei der Union mit einer ordentlichen Portion Stolz und Freude über das „historische Ergebnis“ (O-Ton Schnieder). Aber auch mit einem bangen Blick auf den Koalitionspartner im Bund.

Denn auch Merz ist klar: Das Rheinland-Pfalz-Beben hat das Potenzial, auch seine eigene Koalition zu erschüttern. Der Plan war, jetzt zügig die ganz großen Reformblöcke anzupacken und damit rechtzeitig vor den Landtagswahlen im Herbst durch zu sein. Doch nach der Wahlschlappe in Mainz stehen die Sozialdemokraten mit dem Rücken zur Wand. Erst die 5,5 Prozent-Klatsche in Baden-Württemberg und jetzt nach 35 Jahren der Verlust der Staatskanzlei in Mainz. Die Parteiführung ist angeschlagen, die Fraktion aufgebracht, unklar, zu wie vielen Kompromissen die Truppe noch bereit ist.

Reformen für die Mitte

„Wir müssen in der Regierungskoalition in Berlin jetzt vor allem eine Politik für die arbeitende Bevölkerung machen, für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, aber auch für den Mittelstand, für den Erhalt des industriellen Kerns“, sagte Merz vor den Hauptstadtjournalisten. „Ich schlage der SPD vor, wir konzentrieren uns in den nächsten Monaten gemeinsam darauf, dass wir die Lasten für die privaten Haushalte und für die Unternehmen in Deutschland konsequent abbauen.“ Er wünsche sich eine Arbeit in der Koalition, „die wir gemeinsam und mit Mut und Zuversicht im Dienste unseres Landes erbringen“, so Merz weiter. „Und ich bin einigermaßen zuversichtlich, dass uns dies auch gelingt.“

Wirtschaftsreformen für die ehrlich arbeitenden Leute. So stellt man sich das wohl vor. Es soll wie eine gemeinsame Erzählung von Union und SPD klingen.

Zumindest beim etwas konservativeren Teil der SPD, dem Seeheimer Kreis, findet dieser Ansatz wohl Anklang. Noch am Wahlabend versendete deren Vorsitzender Esra Limbacher eine wütende Mitteilung mit eindeutigem Inhalt: Wir haben uns zu sehr auf Nischenthemen konzentriert, wenn wir nicht untergehen wollen, müssen wir endlich wieder die „Mitte der Gesellschaft“ in den Fokus nehmen. „Wenn die Mehrheit in unserem Land glaubt, die SPD kümmere sich mehr um Bürgergeldempfänger als um die hart arbeitende Mitte, dann ist das mehr als ein Alarmsignal“, so Limbacher.

Übersetzt heißt das: Bloß nicht weiter nach links rücken, sondern dahin, wo die früheren SPD-Wähler sind. Die Analyse am Montagmittag: Nicht Alexander Schweitzer hat die Wahl verloren. Verantwortlich ist das katastrophale Bild, das man als SPD auf Bundesebene abgibt.

„Katastrophaler Wahlabend“

Das Duo hinter der Bundes-SPD, Lars Klingbeil und Bärbel Bas, trat am späten Vormittag im Willy-Brandt-Haus vor die Kameras – und zwar ohne den rheinland-pfälzischen Spitzenkandidaten und Noch-MP Alexander Schweitzer. Anders als sein Kontrahent Schnieder ließ Schweizer seinen Flug nach Berlin einfach verstreichen. „Termingründe“ lautet die offizielle Begründung, „Alex Schweitzer“ sei bei allen Besprechungen digital zugeschaltet gewesen.

„Ein katastrophaler Wahlabend“ sei das gewesen, erklärte SPD-Chef Klingbeil. Das habe wehgetan. Im Präsidium habe er deshalb offen gefragt, ob jemand Zweifel an der Parteiführung, also an ihm und an Bärbel Bas habe. Flucht nach vorne, nennt man das, Personaldebatten direkt im Keim ersticken. Im ersten Moment sieht es so aus, als sei das Manöver gelungen. Das Modell interne „Selbstzerfleischung“ hält SPD-Chefin Bärbel-Bas offenkundig für das denkbar schlechteste in dieser Situation. „Dieses Land muss reformiert und modernisiert werden. Da macht es keinen Sinn, sich wochenlang über Personalfragen zu zerlegen.“

Der Plan der SPD-Spitze: Am Freitag soll eine große Runde zusammenkommen. Der Vorstand, das Präsidium, Oberbürgermeister, Ministerpräsidenten, Landräte, ganz praktisch versierte Leute. Und die sollen sagen, ob sie die SPD-Spitze noch auf dem richtigen Weg sehen. „Natürlich wird es ein hartes Ringen um den richtigen Kurs geben“, sagt Bas. „Doch wir müssen die strukturellen Probleme dieses Landes auflösen.“

Als erstes möchte vor allem Klingbeil eine Einkommensteuerreform mit sozialdemokratischer Handschrift. Kurz darauf folgen Reformen für das Gesundheitssystem, die Pflege, die Rente. In allen Feldern ist mit Einschnitten zu rechnen. Die spannende Frage wird nun sein, wie die SPD-Linken reagieren. Vielleicht wird das schon am Dienstag klarer: Da kommen die Bundestagsfraktionen in Berlin zusammen.