Um gegen Kriege, Krisen oder Anschläge besser gewappnet zu sein, sind massive Investitionen in Personal, Technik und Gebäude geplant.

„Wir rüsten auf beim Bevölkerungsschutz und bei der zivilen Verteidigung“, sagte Bundesinnenminister Alexander Dobrindt ( CSU) der „Bild“. Militärische und zivile Verteidigung würden stärker vernetzt, um Sicherheit und Resilienz zu erhöhen. Über ein entsprechendes Eckpunkte-Papier will das Bundeskabinett an diesem Mittwoch beraten. Dass die Zusatzausgaben von zehn Milliarden Euro in drei Jahren trotz der klammen Bundeskassen möglich sind, liegt daran, dass für den Zivilschutz wie für die Verteidigung eine Ausnahme von der Schuldenbremse möglich ist. Laut Innenministerium hat der Dobrindt-Vorstoß unter anderem damit zu tun, dass gerade „hybride Bedrohungen auch aus Russland wachsen“.

Experten sehen noch größeren Investitionsbedarf

Trotz der angekündigten Milliarden-Investitionen sind Experten skeptisch, ob das ausreicht. Ferdinand Gehringer, der bei FTI Consulting die strategische Beratung im Bereich Verteidigung und Sicherheit an der Schnittstelle zu Unternehmen und öffentlichen Institutionen verantwortet, sagte der RHEINPFALZ: „Der große Wurf ist mit den angekündigten Maßnahmen nicht zu erwarten. Da sind teilweise sinnvolle Einzelmaßnahmen, die isoliert weder die akuten Probleme angehen noch die Resilienz der Bevölkerung erhöhen.“ Gehringer ist Autor des Buches „Deutschland im Ernstfall. Was passiert, wenn wir angegriffen werden“. Er vermisst ein Gesamtkonzept und in den Ankündigungen des Bundesinnenministers einen wichtigen Punkt: „Bei Schutzräumen warten Länder und Kommunen seit Monaten auf verbindliche Vorgaben und technische Standards für Bestandsbauten.“

Viele Bunker wurden stillgelegt

Hintergrund seiner Kritik: Aktuell verzeichnet die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben noch 579 öffentliche Schutzräume, die zusammen Platz für knapp 480.000 Menschen bieten. Voll einsatzfähig ist der Behörde zufolge allerdings kein einziger. Dabei gab es zu Zeiten des Kalten Krieges in Westdeutschland etwa 2000 öffentliche Schutzräume, die im Ernstfall rund 1,6 Millionen Plätze geboten hätten. Doch nach dem Ende des Kalten Krieges, in dem ein sowjetischer Angriff, auch mit Atomwaffen, befürchtet werden musste, hielten viele Politiker die Bunker, aber auch das System der Warnsirenen zunehmend für überflüssig. Der Bund gab das sogenannte Schutzbaukonzept schließlich auf, in der Folge wurden immer mehr Bunker stillgelegt.

Der Beginn des russischen Angriffskrieges in der Ukraine sorgte für die Erkenntnis, dass dies wohl ein Fehler war. Seit 2024 arbeiten Bund und Länder an einem neuen nationalen Schutzraumkonzept. Neben Bunkern geht es darin vor allem um dezentrale Schutzräume wie Tiefgaragen, U-Bahnhöfe oder Keller öffentlicher Gebäude. Die Kommunen sind angehalten, geeignete Räume zu identifizieren und an das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe zu melden.

Kommunen klagen über fehlende Informationen

Die Standorte der Bunker sollen dann auch digital in der Bundes-Warn-App „Nina“ verfügbar sein, so dass die Bürger im Ernstfall schnell erfahren, wo sie Schutz finden können. Doch die deutschen Städte und Gemeinden klagen, dass von der Politik bislang genaue Informationen darüber fehlen, welche Bedingungen die Schutzorte erfüllen müssen, welche Größe, Beschaffenheit und Ausstattung gefordert sind.

Aus dem Innenministerium heißt es nun, dass das Schutzkonzept gemeinsam mit der Weiterentwicklung der Warn-App vorangetrieben wird. Für den Experten Gehringer dulden die Vorgaben für die Schutzräume dagegen keinen weiteren Aufschub: „Ohne klare Bundesimpulse bleibt der Ausbau blockiert.“

Hier geht es zu einem aktuellen Kommentar zum Zivil- und Bevölkerungsschutz in Deutschland.