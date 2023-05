Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Während sich in britischen Supermärkten die Regale leeren und es an Londoner Tankstellen kein Benzin mehr gibt, scheint beim Parteitag der Konservativen die Welt in Ordnung zu sein.

Beim Parteitag der britischen Konservativen in der nordenglischen Metropole vergnügten sich die Delegierten beim Karaoke und tanzten durch die Nacht. Das erste Jahrestreffen der Torys nach Corona wurde