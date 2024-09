Mit der zeitgleichen Explosion Hunderter Pager wurde der pro-iranischen Hisbollah-Miliz im Libanon am Dienstag ein schwerer Schlag zugefügt. Vermutet wird ein Coup des israelischen Geheimdienstes Mossad.

Alles deutet darauf hin, dass Mossad-Agenten hinter der zeitgleichen Explosion Hunderter Pager am Dienstag im Libanon mit mindestens zwölf Toten und mehr als 2750 Verletzten stecken. Unter den Getöteten sollen auch zwei Kinder sein. Das wäre eine massive Eskalation im Vorgehen des Geheimdienstes, aber auch in der Region, die bereits vor dieser Attacke knapp vor einem regionalen Krieg stand.

Am Dienstag um 15.30 Uhr libanesischer Zeit war auf Hunderten Funkpiepsern von militärischen und zivilen Mitgliedern der proiranischen Hisbollah-Miliz eine Nachricht eingegangen. Wenig später explodierten die Geräte. Unter den Verletzten sollen viele Hisbollah-Mitglieder sein, auch aus deren militärischem Flügel und der Eliteeinheit Radwan. Die Miliz beschuldigt Israel und kündigte Vergeltung an.

Auch Kinder unter den Toten

Das libanesische Gesundheitsministerium sprach von mindestens 300 Schwerverletzten. Unter den Toten sollen auch der Sohn eines Parlamentsabgeordneten der Hisbollah sowie ein zehnjähriges Mädchen sein. Der iranische Botschafter sei bei einer Explosion leicht verletzt worden, heißt es.

US-Medien zufolge sollen israelische Agenten Sprengstoff in einer für die Hisbollah bestimmten Lieferung von 5000 Pagern versteckt haben. Der taiwanesische Hersteller Gold Apollo teilte mit, die Geräte seien in Europa von einem Vertragspartner in Ungarn produziert worden. Israelische Agenten hätten die Geräte vor der Ankunft im Libanon abgefangen und mit jeweils etwa 25 bis 50 Gramm Sprengstoff bestückt, berichtete die „New York Times“ unter Berufung auf amerikanische und andere Behördenvertreter, die über die Operation informiert worden seien. Israel hat sich zur Frage seiner Verantwortung für den Anschlag bisher nicht geäußert.

Eskalation an der Grenze zum Libanon

Dem Geheimdienstexperten Yossi Melman zufolge könnten etwa zehn Prozent der Kräfte der Hisbollah temporär außer Gefecht gesetzt sein. Gegenüber dem britischen „Guardian“ nannte Melman die Attacke „weder besonders gezielt, noch mit einer klaren Veränderung der strategischen Situation“. Stattdessen habe sie die Wahrscheinlichkeit für eine Eskalation an der Grenze zum Libanon erhöht. Eine solche Offensive im Norden fordern einzelne Mitglieder des israelischen Kabinetts bereits seit einigen Wochen.