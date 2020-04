Ein wichtiges Beratergremium der Bundesregierung, die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina, spricht sich für eine Maskenpflicht etwa in öffentlichen Verkehrsmitteln aus. Zudem sollten einige Schulen wieder öffnen. Laut Behörden gab es über Ostern keine größeren Verstöße gegen geltende Beschränkungen.

In der am Montag veröffentlichten Stellungnahme der Wissenschaftler, die sich mit weiteren Schritten in der Corona-Pandemie beschäftigt, heißt es unter anderem: „Das Tragen von Mund-Nasen-Schutz sollte als zusätzliche Maßnahme in bestimmten Bereichen wie dem öffentlichen Personenverkehr Pflicht werden.“

Vorschlag für schrittweise Schulöffnung

Die Experten sprechen sich zudem dafür aus, unter bestimmten Voraussetzungen so bald wie möglich zuerst Grundschulen und die Sekundarstufe I schrittweise zu öffnen. Zur Sekundarstufe 1 gehören etwa Hauptschulen, Realschulen, Gesamtschulen bis Klasse 10 sowie Gymnasien bis einschließlich der Klassen 9 beziehungsweise 10. Bedingung dafür sei, dass die Infektionen auf niedrigem Niveau stabilisiert werden und die bekannten Hygieneregeln eingehalten werden müssten. Mit Blick auf Kitas heißt es ergänzend: „Da kleinere Kinder sich nicht an die Distanzregeln und Schutzmaßnahmen halten können, gleichzeitig aber die Infektion weitergeben können, sollte der Betrieb in Kindertagesstätten nur sehr eingeschränkt wiederaufgenommen werden.“

Datenerhebung müsss verbessert werden

In der Stellungnahme „Die Krise nachhaltig überwinden“ sagen die Experten, dass auch viele weitere Teile des öffentlichen Lebens schrittweise unter bestimmten Voraussetzungen wieder normalisiert werden können. Zunächst könnten etwa der Einzelhandel, das Gastgewerbe und Behörden öffnen. Aber auch private und dienstliche Reisen sowie gesellschaftliche, kulturelle und sportliche Veranstaltungen könnten wieder stattfinden.

Die Datenerhebung muss nach Ansicht der Leopoldina-Wissenschaftler deutlich verbessert werden, auch mit Hilfe von Corona-Apps. Die Bürger sollten ihre Daten „anonymisiert, sicher und geschützt“ als Fundament für bessere Prognosen zur Verfügung stellen können.

Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte die Studie der Leopoldina als „sehr wichtig“ für das weitere Vorgehen bezeichnet. Die Beratungen zwischen dem Bund und den Landesregierungen darüber, welche Lockerungen nach den Osterferien in Deutschland möglich sind, finden am Mittwoch statt.

Behörden und Politiker zufrieden mit Verhalten an Ostern

Die Behörden in Deutschland haben über die Ostertage keine großen Verstöße gegen die in der Corona-Krise geltenden Beschränkungen festgestellt. Polizeien und Politiker zeigten sich mit dem Verhalten der Bundesbürger weitgehend zufrieden. Polizisten führten bei schönstem Frühlingswetter bundesweit zigtausende Kontrollen durch. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte das Osterwochenende zuletzt mit Blick auf die Auflagen als „Weggabelung“ bezeichnet.

In Deutschland sind bis Ostermontag (Vormittag) laut Robert-Koch-Institut 123.016 Infektionen mit dem neuen Coronavirus registriert worden. Bundesweit sind demnach 2799 an Covid-19 gestorben.

Kommentar: Durchdachte Vorschläge: ein Silberstreif am Horizont