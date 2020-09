Michael Cohen war mal Donald Trumps rechte Hand. Sein Ausputzer. Sein Anwalt. Der US-Präsident hat ihn fallen lassen. Und nun rächt sich der Rechtsberater mit einem Enthüllungsbuch: „Disloyal: A Memoir“ soll am Dienstag in den USA erscheinen.

Michael Cohen, 54, war ein Jahrzehnt lang eine Art Mädchen für alles für Donald Trump. In seinen Memoiren bezeichnet er sich als einen Gangster, während er seinen damaligen Chef mit einem Mafiapaten vergleicht. Außerdem charakterisiert er ihn als einen Meister der Inszenierung, der kühl kalkuliert und sich hinter den Kulissen ins Fäustchen lacht, etwa dann, wenn es um die Religion geht. Als evangelikale Geistliche vor der Wahl 2016 für ihn beteten und dabei ihre Hände auf ihn legten, sagte der Kandidat hinterher zu seinem Adlatus: „Glaubst du, dass die Leute an diesen Schwachsinn glauben?“

Wegen Steuerhinterziehung und der Zahlung eines Schweigegelds an die Porno-Darstellerin Stephanie Clifford zu drei Jahren Haft verurteilt, hat Cohen Teile seines Buchs hinter Gittern zu Papier gebracht. Im Zuge der Corona-Epidemie wurde er in den Hausarrest entlassen, bevor er auf Drängen der Regierung wieder zurückkehren musste ins Gefängnis und schließlich, auf einen Richterspruch hin, erneut in sein Apartment entlassen wurde.

Während das Weiße Haus ihm, dem für schuldig befundenen Straftäter, jede Glaubwürdigkeit abspricht, versucht er zu begründen, warum er Trump so lange so loyal diente. Wie ein Alkoholiker habe er sich benommen, süchtig, nur eben nach Anerkennung. Geblendet habe ihn auch die Aussicht auf den Machtzuwachs, den der Einzug seines Mandanten im Oval Office für ihn persönlich bedeuten sollte. Vieles von dem, was er in „Disloyal: A Memoir“ schildert, war zumindest in Umrissen bereits bekannt, schließlich hat der New Yorker seit seinem Zerwürfnis mit Trump schon mehrfach aus dem Nähkästchen geplaudert. Dennoch sorgen seine Erinnerungen für Wirbel, weil sie Antworten auf Fragen anbieten, die Beobachter des 45. US-Präsidenten seit geraumer Zeit beschäftigen. Was erklärt die Nähe zu Wladimir Putin, den Verzicht auf jegliche Kritik? Woher kommt der Hass auf Barack Obama?

In Putin, schreibt Cohen, sehe Trump das Muster dafür, wie sich ein Mann an der Macht zu verhalten habe. Was ihm an dem russischen Präsidenten imponiere, sei dessen Fähigkeit, die Kontrolle über ein ganzes Land zu übernehmen und dieses Land zu regieren als wäre es sein Privatunternehmen. Trumps Abneigung gegenüber Barack Obama erklärt Cohen nicht zuletzt mit weißem Überlegenheitsgefühl. „Nenn’ mir ein einziges Land, das von einem Schwarzen gelenkt wird und das kein Drecksloch ist“, zitiert er seinen früheren Arbeitgeber. „Das sind alles verdammte Scheißhäuser.“

Lange bevor er sich fürs höchste Staatsamt bewarb, soll Trump für ein Video einen Mann mit dunkler Haut angeheuert haben, auf dass er sich vor seinen Schreibtisch setze, den Part Obamas spiele und sich herunterputzen und schließlich feuern lasse. Nach dem Willen des Unternehmers sollte der Streifen 2012 auf dem Parteitag der Republikaner gezeigt werden, was offenbar daran scheiterte, dass der damalige Präsidentschaftskandidat Mitt Romney nichts davon hielt.