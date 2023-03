Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In Frankreich sind am Mittwoch sieben italienische Ex-Terroristen festgenommen worden. Fünf von ihnen gehörten den berüchtigten Roten Brigaden an. Die Bluttaten liegen Jahrzehnte zurück.

Die Festgenommenen befinden sich alle in einem Alter, in dem sich die meisten Italiener an ihren Enkeln erfreuen: Der jüngste Ex-Terrorist, der gestern in Frankreich auf Gesuch der italienischen