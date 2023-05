Frankreichs Ex-Präsident Nicolas Sarkozy ist mit dem Versuch gescheitert, im Berufungsverfahren eine gegen ihn verhängte Haftstrafe aufzuheben.

Was hatten sie nicht alles für Spitznamen für ihren Präsidenten? „Hyper-Sarko“, „Speedy-Sarko“ waren nur einige der Bezeichnungen, die die Franzosen Nicolas Sarkozy verliehen. Und tatsächlich glich Sarkozy während seiner fünfjährigen Amtszeit (2007-2012) häufig dem Spielzeughasen aus der Werbung eines Batterieherstellers: ruhelos, immer in Bewegung, scheinbar unermüdlich.

Dass so jemandem die Vorstellung, Fesseln angelegt zu bekommen, ein Gräuel ist, ist nachvollziehbar. Aber genau das droht Sarkozy. Am Mittwoch scheiterte der 68-Jährige jedenfalls mit seiner Berufung gegen ein Urteil aus dem Jahr 2021. Damals verurteilte ein Gericht den Ex-Staatschef zu drei Jahren Freiheitsstrafe, wovon zwei Jahre auf Bewährung ausgesetzt wurden. Das eine Jahr Haft soll Sarkozy nicht im Gefängnis, sondern zu Hause verbringen – überwacht durch eine elektronische Fußfessel.

Ein beispielloser Fall

Sollte das Urteil, gegen das Sarkozys Anwältin umgehend weitere juristische Schritte ankündigte, rechtskräftig werden, wäre das eine weitere Etappe in einem in der Geschichte der V. Republik jetzt schon beispiellosen Fall.

Konkret geht es darum, dass der ehemalige konservative Präsident 2014 über seinen langjährigen Anwalt Thierry Herzog versucht haben soll, vom damaligen Generalanwalt beim Kassationsgericht, Gilbert Azibert, Ermittlungsgeheimnisse in einer anderen Affäre zu erhalten. Im Gegenzug wurde Azibert Unterstützung bei einer Bewerbung um einen besseren Posten angeboten. Das Gericht sieht die Vorwürfe als erwiesen an und ging mit seinem Urteil über den Antrag der Staatsanwaltschaft hinaus, die drei Jahre auf Bewährung gefordert hatte. Zudem soll Sarkozy für drei Jahre seine Bürgerrechte verlieren. Das bedeutet, dass er bei Wahlen nicht kandidieren dürfte. Auch Herzog und Azibert waren in erster Instanz zu jeweils drei Jahren Haft verurteilt worden, zwei davon auf Bewährung. Das Berufungsgericht bestätigte diese Strafen.

Nicht die einzige Affäre um Sarkozy

Es ist nicht die einzige Affäre, in die Sarkozy verstrickt ist. Im November soll der Berufungsprozess um überhöhte Wahlkampfkosten für seine Kampagne zur Wiederwahl 2012 starten. In erster Instanz wurde er deshalb zu einem Jahr Haft verurteilt. Außerdem droht ein Prozess wegen mutmaßlicher Millionenhilfe aus Libyen für den Wahlkampf 2007. Es sind unruhige Zeiten für Sarkozy, der alle Vorwürfe abstreitet.