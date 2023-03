Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Großbritanniens ehemaliger Gesundheitsminister Matt Hancock schafft es fast zum Dschungelkönig.

In der Wirtschaft nennt man so etwas einen Turnaround: Ein abgehalfterter Politiker steigt zum Publikumsliebling auf. Genau das hat Matt Hancock geschafft. Der ehemalige Gesundheitsminister erreichte am