Unter zum Teil chaotischen Bedingungen hat die Luftwaffe am Dienstag mehr als 100 Menschen aus Kabul ausgeflogen. Das Schicksal der sogenannten Ortskräfte bereitet der Bundesregierung Sorge. Deutsche Entwicklungshilfe und andere Gelder für Afghanistan werden bis auf weiteres gestoppt.

Unter schwierigen Bedingungen ist der Evakuierungseinsatz der Luftwaffe in Afghanistan angelaufen: Mit zwei Flugzeugen brachte sie am Dienstag rund 130 Menschen aus Kabul ins benachbarte Usbekistan. „Wir nehmen alles mit, was vom Platz her in unsere Flugzeuge passt“, sagte Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU). Die Lufthansa übernimmt den weiteren Transport der Menschen nach Deutschland.

Ministerin spricht von „Husarenstück“

Die Evakuierungsaktion ausländischer Streitkräfte lief unter chaotischen Umständen an: Kramp-Karrenbauer bezeichnete die Landung der ersten deutschen Militärmaschine am Morgen als „echtes Husarenstück“. Die Rollbahn sei nicht beleuchtet und auch nicht vollständig frei gewesen. Wegen der chaotischen Situation am Flughafen hatte die Maschine zuvor stundenlang über Kabul kreisen müssen, bevor sie landen konnte.

Mit wachsender Sorge betrachtet die Bundesregierung das Schicksal der einheimischen Ortskräfte, die in Afghanistan für deutsche Stellen tätig waren. Die radikalislamischen Taliban hätten inzwischen die Zufahrten zum Flughafen abgeriegelt und Kontrollposten eingerichtet, an denen afghanische Staatsbürger zurückgewiesen würden – dies schreibt das Bundesverteidigungsministerium in einem auf Dienstag datierten Lagebericht für den Bundestag. Durch die „Abriegelung des Flughafens für afghanische Staatsbürger“ werde eine „Evakuierung ehemaliger afghanischer Ortskräfte erschwert“, heißt es.

Dieses Jahr noch keine Entwicklungs-Gelder geflossen

Die Bundesregierung hat nach der Machtübernahme durch die militant-islamistischen Taliban neben der Entwicklungshilfe auch alle anderen staatlichen Hilfszahlungen an Afghanistan ausgesetzt. Das sagte Außenminister Heiko Maas (SPD) am Dienstag nach einer Sitzung des Krisenstabes der Bundesregierung in Berlin. Man wolle sich zunächst die weitere Entwicklung in dem Land ansehen.

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) sagte, Deutschland habe beim Abzug der Bundeswehr aus Afghanistan ausdrücklich erklärt, die Entwicklungshilfe für das Land nicht sofort einzustellen. Aber „unter den jetzt gegebenen Umständen [...] können wir keine Entwicklungshilfe machen“. Das habe Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU) deutlich gemacht. Afghanistan war bisher die Nummer eins unter den Empfängerländern deutscher Entwicklungshilfe. Für dieses Jahr waren 250 Millionen Euro veranschlagt. Davon ist aber noch kein Euro ausgezahlt worden.

Daneben flossen bisher Gelder aus anderen Ressorts an Afghanistan, zum Beispiel für humanitäre Hilfe oder Polizeiausbildung. Insgesamt hatte Deutschland für dieses Jahr rund 430 Millionen Euro zugesagt.