Europa sieht sich einer neuen Bedrohungslage gegenüber. Darauf müssen die Europäer rasch sicherheits- und verteidigungspolitisch reagieren.

Die Geschichte der europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik ist eine Abfolge ambitionierter Pläne und Konzepte – die aber in den meisten Fällen gar nicht oder nur in eingeschränkter Form Wirklichkeit wurden. Ein frühes Beispiel ist die noch vor Gründung der heutigen EU von Frankreich vorgeschlagene Europäische Verteidigungsgemeinschaft inklusive einer europäischen Armee, die 1954 ausgerechnet am Nein der französischen Nationalversammlung scheiterte.

Bis heute ist es den Europäern nicht gelungen, den Rufen nach mehr verteidigungspolitischer Eigenständigkeit, gar strategischer Autonomie entsprechende Taten folgen zu lassen. Das lag (und liegt) auch an unterschiedlichen Interessen: Während Großbritannien von Anfang an großen Wert auf eine möglichst enge Bindung an und Abstimmung mit den USA legte, pochte Frankreich stets auf eine eigene, souveräne Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Die Bundesrepublik wiederum begnügte sich, auch aus historischen Gründen und im Bemühen, jeden Anschein eines neuen Militarismus zu vermeiden, mit der Rolle des Juniorpartners der USA innerhalb der Nato.

Eine völlig neue Bedrohungslage

Dass diese Gemengelage einer wirklich gemeinsamen Verteidigungs- und Sicherheitspolitik im Weg stand, fiel so lange nicht wirklich ins Gewicht, wie die USA mit ihren konventionellen Kräften, vor allem aber mit ihrem überwältigenden atomaren Abschreckungspotenzial als Schutzmacht bereitstanden. Diese aus europäischer Sicht durchaus bequeme Konstellation nähert sich jedoch seit Längerem offensichtlich ihrem Ende. Zugleich ist dadurch, dass das lange auf Erhalt des Status quo konzentrierte Russland unter Wladimir Putin Ländergrenzen und die gesamte europäische Friedensordnung gewaltsam in Frage stellt, eine völlig neue Bedrohungslage entstanden – auf die Europa, auf die Deutschland keine Antwort hat.

Wenn jetzt hierzulande aufgeregt Gedankenspiele über den Aufbau einer europäischen Atomstreitmacht angestellt werden, wirkt das eher wie ein Manöver, um von kurzfristig drängenderen, aber ungelösten Fragen abzulenken. Selbst wenn man alle politischen, technischen und finanziellen Hindernisse mal beiseite lässt, die einer „EU-Atombombe“ entgegenstehen: Eine wie auch immer geartete atomare Komponente kann immer nur Teil eines umfassenden strategischen Konzepts sein, das es zunächst zu entwickeln gilt. Alles gleicht dem Versuch, das Pferd von hinten aufzuzäumen.

Großer Nachholbedarf bei konventionellen Kräften

Erst einmal muss den Europäern, muss speziell Deutschland daran gelegen sein, über ausreichende und entsprechend ausgerüstete konventionelle Streitkräfte zu verfügen. Hier gibt Deutschland, das wurde in der jüngeren Vergangenheit wiederholt offenbar, ein in Teilen jämmerliches Bild ab. Mit mehr Waffen allein ist es nicht getan, deshalb muss auch eine ernsthafte und zielgerichtete Debatte über die Wehrpflicht – in welchem Rahmen auch immer – geführt werden. Und bei Rüstungsprojekten, seien es Flugzeuge, Panzer oder sonstige Systeme, kann sich Europa keine nationalen Eifersüchteleien mehr leisten.

Ja, es muss debattiert werden – aber bitte über die richtigen Fragen. Und dann muss gehandelt werden. Und zwar schnell. Im Interesse unserer Sicherheit und Freiheit.