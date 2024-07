Der erste schwarze Regierungschef Europas, Vaughan Gething, hat seinen Rücktritt angekündigt. Damit zieht der Waliser die Konsequenzen aus einer Affäre um die Spende eines Umweltsünders.

Gething, der erst im März sein Amt als Ministerpräsident von Wales angetreten hatte, erklärte: „Es war die Ehre meines Lebens, selbst nur für ein paar Monate diesen Job zu machen.“ Der Labour-Politiker, „Verbündeter“ des britischen Premiers Keir Starmer, musste einräumen, dass er nicht mehr in der Lage ist, Frieden in der Regierungsfraktion im walisischen Regionalparlament Senedd herzustellen.

Nur ein paar Stunden vorher waren vier Mitglieder seines Kabinetts aus Protest gegen Gethings Führung von ihren Posten zurückgetreten. Sie sähen sich außer Stande, erklärten sie, ihren Job machen zu können, solange Gething im Amt bleibe. Im vergangenen Monat hatte der Ministerpräsident knapp ein Misstrauensvotum im Senedd verloren, weigerte sich aber zu gehen, da die Abstimmung nicht bindend war.

Spende von Umweltsünder angenommen?

Gething musste sich an mehreren Fronten wehren. Ihm wird vorgeworfen, eine Spende von 200.000 Pfund (rund 24.000 Euro) angenommen zu haben, die ihm ausgerechnet ein zweifach vorbestrafter Umweltsünder zukommen ließ. Als er noch Gesundheitsminister war, soll er während der Covid-Krise Nachrichten auf seinem Smartphone gelöscht haben, um nicht in einer anschließenden Untersuchung belastet werden zu können. Sein Wahlkampf, um Labour-Vorsitzender in Wales zu werden, war umstritten. Er gewann nur knapp mit 51,7 Prozent, während Gegenkandidat und Bildungsminister Jeremy Miles 48,3 Prozent erzielte. Miles positioniert sich jetzt als sein Nachfolger.

Vaughan Gething definierte sich selbst ungern in erster Linie als schwarz und bezeichnete sich lieber als „ein Waliser, der in Sambia geboren wurde“. Sein Vater, ein Tierarzt aus Wales, heiratete dort eine schwarze Geflügelzüchterin, der gemeinsame Sohn lernte Afrika nur in den ersten beiden Lebensjahren kennen. Als die Familie 1976 nach Wales zurückkehrte, gab es eine böse Überraschung: Das dem Vater zugesagte Job-Angebot wurde zurückgezogen, weil er eine schwarze Familie mitbrachte. Vorurteile aufgrund seiner Hautfarbe erfuhr Vaughan Gething auch später noch reichlich. Er biss sich durch, studierte Jura und wurde schließlich Präsident der Studentengewerkschaft in Wales.

Erster schwarzer Regierungschef in Europa

Sein Aufstieg ins Amt als erster schwarzer Regierungschef reihte sich ein in einen wohl etablierten Trend im Königreich. In keinem anderen Land in Europa gab bis es vor Kurzem so viele Politiker mit Migrationshintergrund in Führungspositionen wie in Großbritannien. Der ehemalige Premierminister Rishi Sunak ist bekennender Hindu, und der im April zurückgetretene schottische Ministerpräsident Humza Yousaf ist pakistanischer Abstammung.