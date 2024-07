Der Europarat rügt Griechenland in ungewöhnlich scharfer Weise wegen der unhaltbaren Zustände in den Flüchtlingslagern im Land. Zudem wirft das Gremium der Regierung vor, weiter illegale Pushbacks durchzuführen, also Schutzsuchende an den Grenzen zurückzuschicken. Darunter sollen auch unbegleitete Kinder sein.

Das Anti-Folter-Komitee des Europarates war Ende November zu einem unangemeldeten Besuch in Griechenland eingetroffen. In ihrem Bericht kritisieren die Teilnehmer nun die oft unmenschlichen