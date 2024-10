Der Krieg Russlands gegen die Ukraine bedroht den Frieden auf dem ganzen Kontinent. Das scheinen aber noch nicht alle Länder in der EU und der Nato begriffen zu haben.

Wieso sollte der russische Präsident Wladimir Putin den Krieg in der Ukraine beenden? Er meint wohl, es sehe gut aus für ihn. Moskaus Truppen sind auf dem Vormarsch, in der Ukraine wird die Munition knapp und Kiew hat massive Probleme, Soldaten zu rekrutieren. Zudem kann der Kremlherrscher auf die Ignoranz des Westens zählen. Von dort kommen zwar viele Durchhalteparolen, aber zu wenige Waffen. Auch in dieser Woche treffen sich in Brüssel wieder die Spitzen von EU und Nato, erneut steht die Ukraine auf dem Programm, die Erwartungen sind allerdings gedämpft.

In Europa scheinen zu viele Menschen nicht zu verstehen, was bei diesem Krieg auf dem Spiel steht – auch für sie selbst. Verliert die Ukraine, wird es zu einer unvorstellbaren Fluchtwelle in Richtung Westen kommen. Das wird den Zusammenhalt in den westlichen Gesellschaften auf eine Belastungsprobe stellen, der sie womöglich nicht gewachsen sind. Auch das gehört zum Kalkül Wladimir Putins, dessen erklärtes Ziel die Zerstörung der ihm verhassten Demokratie ist.

Es drohen weitere Raubzüge Russlands

In der Ukraine selbst wird es bei einem Sieg Russland zu blutigen Massakern an der Zivilbevölkerung kommen. Moskaus Truppen beweisen seit Kriegsbeginn, dass sie selbst vor brutalsten Kriegsverbrechen nicht zurückschrecken. Und wenn Putin die Ukraine besiegt hat, wird der Kremlherrscher mit dem Aufbau von Militärbasen beginnen und er wird sich wohl Transnistrien und Moldau vollständig einverleiben.

Wird Putin jetzt nicht gestoppt, dürfte der Überfall auf Kiew nur das imperiale Vorspiel zu weiteren Raubzügen Russlands sein. Es liegt in der Hand des Westens, dass dieses Horrorszenario nicht eintritt, dass die Menschen nicht nur in der Ukraine, sondern in ganz Europa in Zukunft in Frieden und Freiheit leben können.

Eine der wichtigsten Entscheidungen in dieser Phase des Krieges wird im November in den USA fallen. Gewinnt Donald Trump die Präsidentschaftswahl, wird Putin sein menschenverachtendes Rasen in der Ukraine noch einmal verstärken. Der Republikaner hat mehrfach angekündigt, dass er mit dem Kremlherrscher innerhalb von 24 Stunden zu einem Friedensschluss kommen werde. Das ist völlig unrealistisch, aber auf jeden Fall eine katastrophale Perspektive für die Ukraine.

Washington schaut verstärkt auf China

Wenn die Demokratin Kamala Harris ins Weiße Haus einziehen sollte, kann Europa zwar aufatmen, muss aber dennoch endlich die so häufig zitierte Zeitenwende einleiten. Das ist nicht nur deshalb geboten, weil die USA bereits jetzt Ermüdungserscheinungen bei ihrer politischen, finanziellen und militärischen Unterstützung der Ukraine zeigen. Schon seit Jahren zeichnet sich ab, dass Washington seine Aufmerksamkeit in Zukunft dem pazifischen Raum zuwenden wird. Dort bereiten den USA die imperialen Bestrebungen Chinas immer größere Sorgen. Zuletzt hat US-Außenminister Antony Blinken Pekings „zunehmend gefährliche Aktionen“ im Streit um Gebietsansprüche im Südchinesischen Meer ungewöhnlich scharf kritisiert. Darüber hinaus könnte Washington die Destabilisierung der Lage im Nahen Osten als größere Bedrohung seiner Interessen ansehen als einen möglichen Sieg Russlands in der Ukraine.

Das friedensverwöhnte Europa scheint vor den Zeichen der Zeit die Augen zu verschließen. Die Nato-Mitglieder werden in dieser Woche wohl um die Zwei-Prozent-Vorgabe bei den Rüstungsausgaben für die Allianz feilschen. Die EU-Mitglieder sollten beim anstehenden Gipfel in Brüssel mit demselben Eifer über Folgen des Ukraine-Krieges diskutieren, wie sie sich über die Besetzung der EU-Kommission streiten.