Die US-Armee in Europa mit ihrem Hauptquartier in Wiesbaden ist nun auch für Afrika zuständig. Die bereits 2020 angekündigte neue Kommandostruktur wurde am Dienstag in einem Medienbriefing aus dem italienischen Vicenza vorgestellt.

Geleitet wird „US Army Europe and Africa“ vom bisherigen Europa-Kommandeur des US-Heers, Christopher Cavoli. Er ist nun Vier-Sterne-General. Seit 2011 war das Europa-Kommando der US-Army