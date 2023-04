Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Wie lange sollen Kommunikationsdaten zur Strafverfolgung vorgehalten werden? Das zähe Ringen in dieser Frage geht in die nächste Runde. An diesem Montag verhandelt der Europäische Gerichtshof über die deutsche Regelung, die seit Jahren umstritten ist. Eine Grundsatzentscheidung ist zu erwarten.

Worum dreht sich die Debatte bei der sogenannten Vorratsdatenspeicherung?

Wer mit wem von wo aus kommuniziert hat oder wann im Internet gesurft ist – die Abfrage dieser Verkehrsdaten