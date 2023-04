Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Fast vier Millionen Menschen sind bereits vor dem Krieg in der Ukraine geflohen. Brüssels will nun mit einem Zehn-Punkte-Plan die solidarische Verteilung der Menschen in der EU regeln.

Der Krieg in der Ukraine macht Millionen Menschen zu Flüchtlingen. Die meisten von ihnen suchen Schutz in der Europäischen Union. Aus diesem Grund haben die Innenminister der EU-Staaten in Brüssel