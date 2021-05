Wegen des Mangels an Corona-Impfstoff hat EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen erneut Versäumnisse eingeräumt und Korrekturen angekündigt. So will sie die Zulassung von Impfstoffen beschleunigen und die Produktion in Europa ausbauen.

Vor allem in Deutschland wird die EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen heftig kritisiert, weil die EU-Kommission für die Bestellung des Corona-Impfstoffs zuständig ist und vorerst nur wenig davon zur Verfügung steht. Bisher wird in der EU langsamer geimpft als in Israel, Großbritannien oder den USA. „Es ist eine Tatsache, dass wir im Kampf gegen das Virus noch nicht da sind, wo wir sein wollen“, sagte von der Leyen. Die EU-Kommission, die federführend für alle 27 Mitgliedstaaten die Verhandlungen mit sechs Herstellern geführt hat, sei „zu optimistisch gewesen“ hinsichtlich der Massenproduktion des Impfstoffes. Das Gleiche gelte für die Bemühungen, sicherzustellen, „dass das Bestellte auch geliefert wird“.

Vehement verteidigte von der Leyen dagegen den Ansatz, gemeinsam zu bestellen: Wenn reiche Mitgliedstaaten für sich den Impfstoff „gesichert hätten und die anderen leer ausgegangen wären“, so wäre dies nicht nur „wirtschaftlich Unsinn“ gewesen, sondern hätte das „Ende unserer Gemeinschaft“ bedeutet. Die Zulassung der Impfstoffe in der EU sei zwar später gekommen als anderswo. Doch „die drei bis vier Wochen mehr Zeit“ seien eine notwendige Investition in die Sicherheit und die Vertrauenswürdigkeit des Impfstoffes gewesen.

Produktionskapazität soll dauerhaft aufgestockt werden

Nun zielt sie auf die Beschleunigung der Zulassung. Dafür sollen die EU-Arzneimittelagentur EMA schneller die Daten klinischer Impfstofftests bekommen und der Rechtsrahmen so geändert werden, dass die Impfstoffe schnellstmöglich geprüft werden können. Eine Taskforce kümmere sich zudem um den gezielten Ausbau der Impfstoffproduktion, sagte von der Leyen. Dafür soll auch der Nachschub an Rohstoffen besser koordiniert werden.

Angesichts der Gefahr durch mutierte Coronaviren soll die Produktionskapazität dauerhaft aufgestockt werden.

Von der Leyen will Konsequenzen ziehen aus dem, was nicht gut gelaufen ist: Der für den Binnenmarkt zuständige Industriekommissar Thierry Breton soll mit einer neuen Arbeitsgruppe dafür sorgen, dass die Impfstoffproduktion hochgefahren wird.