Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Lage in Belarus ist Topthema bei einem Treffen der EU-Außenminister an diesem Montag in Brüssel. Doch das ist nur eines von mehreren Problemen, das sie beschäftigt.

Ziel der Außenminister sei es, in der aktuellen Flüchtlingskrise „eine klare Botschaft“ an Minsk zu senden, heißt es aus Diplomatenkreisen in Brüssel. Dazu zählten