Brüssel und Peking wollen seit Jahren ein Investitionsabkommen. Als Vorbedingung verlangt die EU nun konkrete Zugeständnisse. Kurz vor einem Gipfel am Montag einigten sich die Mächte auf den Schutz von Lebensmittelspezialitäten.

EU-Ratspräsident Charles Michel hat China vor einem Streben nach Dominanz gewarnt und mehr Zusammenarbeit gefordert. „Wir wollen eine ausgewogene Beziehung mit Respekt für die jeweiligen Interessen des anderen“, sagte Michel am Montag nach einer Videokonferenz mit Chinas Präsident Xi Jinping darüber, wie die laufenden Verhandlungen über ein Abkommen für besseren Marktzugang und Investitionsschutz noch dieses Jahr abgeschlossen werden können. Daran nahmen auch Kanzlerin Angela Merkel und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen teil.

Zudem hofft die EU, dass China möglichst bald weitreichende Verpflichtungen beim Klimaschutz eingeht. So soll das Land unter anderem zusagen, keine Kohlekraftwerke mehr zu bauen und auch keine mehr im Ausland zu finanzieren. Die Klimaneutralität würde China dann nach EU-Forderungen spätestens 2060 erreichen, hieß es aus Brüssel zu den Gesprächen.

Abkommen zu Münchner Bier

Die EU und China verhandeln seit sieben Jahren über das Abkommen, dass aus europäischer Sicht die Bedingungen für europäische Firmen auf dem chinesischen Markt verbessern soll. China auf der anderen Seite hat Interesse, seinen Zugang zum europäischen Markt zu behalten.

Als Erfolg konnte die EU bereits feiern, dass China am Montag ein Abkommen zum gegenseitigen Schutz geografischer Angaben auf Lebensmitteln unterzeichnete. Fränkische Weine, Münchner Bier, Champagner, Feta-Käse oder auch Parmaschinken gehören so künftig zu 100 europäischen Produkten, die in China vor unerlaubter Nachahmung geschützt sind. Umgekehrt werden auch die geografischen Angaben von 100 chinesischen Produkten in der EU geschützt. Bundeskanzlerin Merkel sprach von einem guten Tage etwa für Weinbauer von der Mosel oder Rheinhessen. Sie sprach insgesamt von einem „ehrlichen und offenen Austausch“.

Mangelnde Fortschritte

Die deutsche EU-Ratspräsidentschaft wollte das Abkommen eigentlich bei einem großen EU-China-Gipfel in Leipzig beschließen. Das Treffen wurde jedoch abgesagt. Begründet wurde die „Verschiebung“ offiziell mit der Corona-Pandemie. In EU-Kreisen heißt es allerdings, dass auch die bis dahin schleppenden Fortschritte bei den Verhandlungen und das von der EU verurteilte Vorgehen Chinas in Hongkong gespielt haben dürften.

Schon zuvor war der Druck auf Peking erheblich gestiegen. So gab es heftige Kritik an dem anfänglich unzulänglichen Umgang mit dem Ausbruch des Coronavirus, das sich von Wuhan verbreitet hat.