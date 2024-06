Der Überfall Russlands auf die Ukraine hat die Bürger und Regierungen in der EU aufgerüttelt. In der gemeinsamen Verteidigungspolitik der Union ist einiges in Bewegung geraten. Dafür sorgt auch eine veränderte Sicherheitspolitik der USA. Plötzlich scheint vieles möglich in Europa.

Geht es nach den Bürgern der Europäischen Union, dann ist die Sache klar: Eine überwiegende Mehrheit will eine gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik der EU. Die